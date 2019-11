Facebook Inc. está consolidando sus diversas funciones de pago en un solo producto con un nuevo nombre, con planes de implementarlo en todas las aplicaciones de la compañía.

Facebook Pay es un cambio de marca de una serie de características de pago existentes en una experiencia de usuario en las aplicaciones de la red social, informó la compañía el martes. Ya puede realizar pagos en forma de donaciones y compras en la aplicación dentro de varios productos propiedad de Facebook, y pronto podrá hacerlo en todas las aplicaciones de Facebook, a través de un sistema que almacenará tarjetas de crédito y débito de los usuarios.

El anuncio se produce cuando Facebook está integrando sus servicios, especialmente las aplicaciones de mensajería, para que los usuarios puedan moverse fácilmente entre aplicaciones y comprender que Instagram, WhatsApp y Messenger son propiedad de la misma compañía. Facebook introdujo una nueva marca corporativa a principios de este mes para dar más claridad sobre los productos que posee, y la compañía está unificando sus tres servicios de mensajería para que los usuarios de uno puedan enviar mensajes a personas en los otros.

Algunos críticos han dicho que estos esfuerzos son una forma para que Facebook se defienda de una posible ruptura. La compañía está bajo el escrutinio antimonopolio de múltiples agencias reguladoras, y la idea de unificar su marca y sus productos de mensajería y pagos podría ser un esfuerzo para evitar que los reguladores intenten escindir partes del imperio de Facebook.

Las personas no podrán usar Facebook Pay para mantener efectivo, pero pueden usarlo para almacenar la información de su tarjeta de crédito o débito para facilitar su uso. Los socios de pagos existentes como Stripe Inc. y PayPal Holdings Inc. continuarán procesando pagos para la compañía con sede en Menlo Park, California. Facebook lanzará Facebook Pay en su red social principal y Messenger en EE.UU. a partir de esta semana, con planes de llevarlo también a Instagram y WhatsApp.

Facebook también está construyendo una billetera digital separada, llamada Calibra, para almacenar y gastar su moneda digital propuesta, libra. Esa billetera aún no existe y una portavoz de Facebook dijo que es un esfuerzo aparte de Facebook Pay.