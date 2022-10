Pero. ¿quiénes son y cómo se comportan estos alumnos potenciales que buscan estudiar en una universidad? Según estudio de Arellano Consultoría, realizado en Lima entre los segmentos A, B y C, esta población tiene entre 15 a 23 años, y están entre el cuarto y quinto de secundaria, o ya terminaron el colegio.

“En promedio cuentan con 17 años, en su mayoría son solteros y no tienen hijos. Y ya dos de cada 10 se encuentran inmersos en el mercado laboral, principalmente en un trabajo dependiente (46%)”, detalla Ana Lucía Navarro gerente de cuentas de la consultora. Agrega que los que trabajan de manera independiente han pasado de representar el 24% (2021) al 35% este año, unos 11 puntos porcentuales (pp) adicionales, lo que se debería al impacto de la pandemia en el mercado laboral.

Asimismo, se destaca que los limeños interesados en postular a una universidad cuentan con una penetración de internet del 100%, y el 94% son usuarios “heavy user”

“Es decir que por lo menos utilizan Internet una vez al día. Por ello esta red es una herramienta sumamente importante para ellos y cumple un rol fundamental en sus vidas. Además, lo usan más, primero, para informarse, segundo, para entretenerse y, tercero, para aprender”, señala.

Por ello, agrega, las universidades deben tomar en cuenta que son jóvenes bastante informados que antes de decidirse por una universidad o por una carrera pasan por un proceso de búsqueda bastante intenso.

“Se empapan de las carreras, de sus beneficios y de lo que brinda la universidad. También comparan para, finalmente, tomar su decisión. Las diferentes casas de estudio deben mapear el proceso de información que ellos buscan para estar presentes. Deben buscar brindar información relevante para ellos, y que sea fácil entender”, refiere.

Con respecto a las redes sociales a las que más están expuestos, el WhatsApp se mantiene en el primer lugar frente al 2021, ya que es usado por el 93% de ellos con una frecuencia alta de uso; seguido del Facebook, que ha bajado dos puntos porcentuales, y ahora es usado por el 89%, entre otras plataformas.

Otras redes sociales que crecen en penetración son Youtube, y Tik Tok, mientras disminuye el uso del Instagram, Twitter, entre otras.

Presencialidad vs Virtualidad

Con respecto a la preferencia por la modalidad de clases, la disposición por estudiar de manera virtual de estos jóvenes limeños se redujo en el último año, y el interés por llevar todos los cursos de manera presencial creció.

Así el 47% refiere que busca que sus clases sean todas (o en sus mayoría) presenciales, cuando en el 2021 indicaba lo mismo el 35%. Y disminuye en seis pp los que refieren que prefieren sus clases todas o en mayorías virtuales, ya que ahora solo lo indica el 35%.

Mientras los que prefieren un sistema híbrido son el 19%, unos cinco pp menos que el año pasado.

“El tema de la presencialidad crece en preferencia. Es un aspecto valorado sobre todo por los jóvenes entre un 15 a 17 años, ya que tiene un componente social. Mientras la virtualidad es más valorada en el segmento de 18 a 23 años, por sus beneficios de practicidad y flexibilidad horaria”, destaca.

Carreras

Administración continúa siendo este año la carrera más demandada (15%), seguida de Psicología (15%), y Derecho (9%), entre otras.

“Vemos que los hombres se orientarían hacia las ingenierías y las mujeres hacia la salud”, indica.

Y si bien son ellos los que deciden que carrera estudiar, son los padres (37%) por encima de las redes sociales (30%) los que influyen en la elección de la carrera.

Atributos

¿Cuáles son los atributos que más valoran al elegir una universidad? Según el estudio de Arellano Consultoría, que tenga una buena metodología de enseñanza en primer lugar. En segundo, una buena plana docente, y en tercero que cuenten con licenciamiento de la Sunedu. Estos son los tres principales atributos que se mantienen al igual que en el 2021.

“El que la metodología de enseñanza encabece los atributos más valorados; nos habla de que los jóvenes buscan, más allá de que la educación será virtual o presencial, de que se les asegure que mediante esta van a aprender. Para poder llenarse de conocimiento y ponerlo en práctica. En esa línea también se preocupan por la experiencia de la plana docente”, menciona Ana Lucía Navarro

Y los atributos más valorados que han subido posiciones este año con respecto al 2021, son prestigio, que ha pasado del quinto al cuarto lugar; la malla curricular ha subido dos posiciones, ubicándose en la quinta posición; y el precio de la mensualidad se ha posicionado en el puesto 9 , cuando el año pasado estaba en el 11.

“Los jóvenes siempre están buscando hacer estudios en universidades de prestigio debido a que les da tranquilidad ese reconocimiento, ya que les permite lograr sus objetivos en el mercado laboral, por ello habría subido de posición. En cuanto a la malla curricular, buscan que los cursos que van a llevar les ayuden en su desempeño cuando trabajen o pongan un emprendimiento”, añade.

Y el precio cobra relevancia en el contexto actual y es un atributo a tener en cuenta por las universidades.

“Muchas casas de estudio se preguntaban si habían bajado mucho su mensualidad, y estaban viendo volver a sus precios anteriores”, acota.

Teniendo en cuenta los atributos más valorados por su público potencial, las universidades deben ajustar sus propuestas de valor frente a lo que demanda el mercado, resalta.

Las preferidas, y de mayor prestigio

Con respecto a las universidades donde los limeños prefieren estudiar pregrado, como primera opción, según el estudio de Arellano Consultoría, en el primer lugar se encuentra la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), y así lo señalan el 17% de jóvenes, siete pp más que en el 2021, de esta manera pasa de la segunda a la primera posición, desplazando a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) que era la encabezaba el ranking el año pasado

La PUCP cuenta esta vez con la preferencia del 11% de los jóvenes que buscan postular a una universidad, dos pp menos que el año anterior.

“El crecimiento de preferencias de la UPC como la primera opción respondería a que su estrategia comercial viene haciéndose de manera idónea, se posiciona mejor en ese rubro, basado en su combinación de buena calidad académica y empleabilidad”, argumenta.

Asimismo, la Universidad Tecnológica del Perú, y la Universidad, y la Universidad Privada del Norte, que ocupan actualmente el tercer y cuarto lugar, han desplazado de esas posiciones a la Universidad San Martin de Porres, y a la César Vallejo.

Si se ve el ranking por prestigio, la PUCP lo encabeza, ya que así lo señala el 32% de jóvenes limeños, seguida de la UPC (14%), entre otras.

“Es que son innegables los años que tiene la PUCP en el mercado, y esto es valorado”, destaca.

¿Qué se les recomienda a las casas de estudios que no se encuentran en los primeros lugares de elección? Resalta que “Para estas es importante no solo centrarse en su target y público objetivo, sino es importante mirar todo el mercado, incluso a los que no son su competencia directa”, resalta, tras agregar que es importante que vean que aspectos vienen trabajando estas empresas que encabezan el ranking, y hacer un “benchmark”.

“Deben buscar ofrecer una propuesta de valor diferenciada centrada en el alumno”, concluye.





CIFRAS Y DATOS

Tecnología. El 88% de los limeños que buscan postular a una universidad cuentan con smartphone; y el 61% cuenta con una laptop que solo ellos la utilizan.

Locales. El 61% prefiere que la casa de estudios cuente con varios campus en diferentes distritos.





FICHA TÉCNICA

Público objetivo. Se realizo a población de Lima Metropolitana entre los 15 a 23 años, de los estratos A, B, y C, que cursan cuarto y quinto de secundaria, o ya terminaron el colegio.





Recolección de datos: Se aplicaron dos cuestionarios digitales estructurados y estandarizados, elaborados por Arellano Consultoría sobre la base de los objetivos. La metodología de recolección fue encuestas panel; y el muestreo fue aleatorio.





Realización: Los cuestionaros se realizaron desde el 13 de julio hasta el 29 de agosto del 2022





VINCULADA





Tres de cada 10 universitarios abandonan sus estudios

Las universidades del país deben buscar dar una adecuada orientación sobre las carreras a sus potenciales alumnos para evitar los problemas de deserción; teniendo en cuenta que tres de cada diez universitarios abandonan sus estudios; mientras que otros dos se cambian de carrera en el camino; y de los cinco que llegan a terminarla, solo dos señalan que volverían a estudiar lo mismo; según advierte el director del Grupo Educación al Futuro, Justo Zaragoza.

Asimismo, para destacarse de la competencia deben buscar revalorar y ofrecer innovadoras carreras, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos cuatro años han salido del mercado más de universidades al ser denegadas por la Sunedu, resalta.

“Los jóvenes buscan carreras que les permitan una pronta inserción laboral, y ganar bien, y por lo general relacionadas a la tecnología”, menciona.

Además, deben buscar ser reconocidas como instituciones globalizadas, y en esa línea, deben ofrecer convenios y intercambios de alumnos con sus pares internacionales.

“También es importante que den a conocer el nivel de empleabilidad y sueldos de sus egresados”, agrega.

Del 27 al 29 de octubre el Grupo Educación desarrollará su feria vocacional.