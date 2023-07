La adquisición de la empresa de software de diseño Figma Inc. por parte de Adobe Inc. en US$ 20,000 millones enfrenta una revisión de las autoridades de la Unión Europea, en un momento en que los reguladores de todo el mundo siguen examinando las megaoperaciones en la economía digital.

La Comisión Europea informó en un sitio web que fijó el 7 de agosto como plazo provisional para decidir si abre una investigación en profundidad sobre la adquisición o la autoriza. El sitio web de la Comisión, actualizado el lunes, decía que la operación, la mayor de Adobe hasta la fecha, se notificó el 30 de junio. El acuerdo dará a la empresa estadounidense de software Adobe el control de la plataforma líder de diseño web Figma, en una medida calificada de "transformacional" por el presidente y director ejecutivo de Adobe, Shantanu Narayen. Entre los competidores de Figma se incluyen servicios proporcionados por Adobe, como sus productos Premiere Pro CC y XD. "Seguimos confiando en los méritos del caso, ya que el diseño de productos de Figma es una adyacencia a los principales productos creativos de Adobe y Adobe no tiene planes significativos para competir en el espacio del diseño de productos", dijo un portavoz de la compañía. "Esperamos establecer estos hechos en la siguiente fase del proceso". En esta ilustración fotográfica, se muestra el logotipo de Figma en un teléfono inteligente. Fotógrafo: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images La megaoperación de Adobe ya está siendo examinada por el organismo de defensa de la competencia del Reino Unido, y las partes de la fusión también han presentado información al Departamento de Justicia de Estados Unidos, como medio para obtener la luz verde reglamentaria. Los intentos de los reguladores británicos y estadounidenses de bloquear la adquisición propuesta del desarrollador de juegos Activision-Blizzard por parte de Microsoft Corp. en US$ 69,000 millones han aumentado el escrutinio sobre las operaciones digitales que acaparan titulares en todo el mundo. Las apelaciones de Microsoft contra las decisiones de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y de la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido se dirimen ahora en tribunales nacionales.