La facturación electrónica registra un importante crecimiento en el Perú.
Redacción Gestión
Luganis Wehbe Company, compañía especializada en y tecnologías para cumplimiento normativo con base en España y con operaciones en varios países de Europa y Latinoamérica, inició operaciones en Perú.

En palabras de su CEO y fundadora, Sarah Wehbe, francesa radicada en España: “¿La tecnología por sí sola puede garantizar el éxito en ? Mi respuesta es clara: no. La tecnología por sí sola no garantiza resultados. La clave está en combinar innovación, liderazgo y cercanía para convertir los desafíos en oportunidades. La tecnología impulsa el cambio, pero la cercanía y saber escuchar lo convierten en resultados reales”, subraya.

Renzo León-Velarde, country manager para Perú de , señaló que se enfocarán en los sectores estratégicos como banca, retail, consumo masivo, entre otros y apunta a ser rápidamente un actor importante en el ecosistema de nuevas tecnologías.

“Luganis buscará consolidarse rápidamente, por lo que seguirá invirtiendo en el Perú y en el talento peruano”, destacó.

