En el 2023, la industria minera global se enfrentó a un gran reto, pues los resultados financieros de las 40 principales empresas mineras del mundo se vieron afectados por la caída de los precios de las materias primas y el aumento de los costos.

Para este año, se prevé una continuación de estas tendencias; por ello, a medida que aumentan las imposiciones regulatorias, económicas y sociales, estas organizaciones invierten para crecer y transformarse, según el Mine 2024 de PwC.

Pablo Saravia Magne, Socio Líder de Minería de PwC Perú, señaló que, a nivel país, la exportación de minerales totales ascendió a US$ 42,539 millones al cierre del 2023, lo cual representó un incremento de 11.6%.

Este aumento se debió al mayor valor de las exportaciones de cobre en US$ 3,496 millones, molibdeno en US$ 555 millones y plomo en US$ 118 millones, principalmente.

Asimismo, en cuanto a la composición del total de las exportaciones, el cobre representó el 34.7%, el oro 16.2% y el zinc 3.5%.

Sumado a ello, el estudio indicó que el mineral más vendido en el 2023 fue el cobre, con un 57% del total de los ingresos generados por las 13 compañías mineras analizadas que se encuentran listadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Mientras que las compañías que tienen mayor representación por los ingresos de cobre son Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (47.7%) y Southern Peru Copper Corporation, Sucursal Del Perú (41.3%). Por su parte, el segundo mineral con mayor ingreso en el 2023 fue el hierro con un 13%, representado por Shougang Hierro Peru S.A.A.

Panorama 2024

Pablo Saravia Magne concluye que “hay una similitud en la tendencia de los ingresos de la industria para el 2024 de las empresas mineras globales y locales”. Es decir, se proyecta una disminución entre 3% y 6%, principalmente por menores precios de los commodities.

Sin embargo, otros indicadores claves de las empresas mineras locales son mejores respecto a las mineras globales, lo que constituye una fortaleza que hay que resaltar.

Esto se debe a que provee al sector de mayor capacidad para invertir en optimización de sus operaciones, aplicando tecnología, así como en el crecimiento y transformación de su negocio, incluso cuando los ingresos y márgenes están bajo presión”.