Anglo American prioriza recursos para Quellaveco antes que recomprar acciones

Después de gastar casi US$ 1,000 millones en recompra de acciones, Anglo American Plc viene cambiando de dirección y se está inclinando completamente hacia el crecimiento.

La empresa minera de 100 años de antigüedad, que anunció el jueves sus ganancias anuales, optó por no asignar más dinero para compartir recompras. Eso liberará dinero para que Anglo lo gaste en un proyecto de potasa de US$ 3,000 millones en el Reino Unido y, con la ayuda de un socio, en la mina peruana de cobre Quellaveco de US$ 5,000 millones.

Mientras que otras compañías mineras se han centrado en devolver miles de millones a los accionistas y evitar las adquisiciones estrella, Anglo está trazando un camino diferente. La compañía ha apostado su futuro en la construcción de operaciones mineras en todo el mundo en un amplio espectro de diferentes materiales, en lugar de centrarse en un solo producto.

El director financiero Stephen Pearce dijo que si bien las recompras siempre están bajo consideración, el gasto en la nueva mina de cobre de la compañía significa que los accionistas probablemente tendrán que conformarse con dividendos.

El ‘poco atractivo’ carbón

Al igual que para otras mineras, el carbón es un problema para Anglo, que redujo el valor de sus activos de carbón en aproximadamente US$ 900 millones, haciéndose eco de una acción similar de Glencore Plc esta semana. El activismo climático y la caída de los precios han convertido al carbón en un negocio poco atractivo y Anglo finalmente quiere vender sus operaciones.

En términos más generales, la cartera de recursos naturales de Anglo ha arrojado resultados mixtos. La compañía obtuvo beneficios de la venta de mineral de hierro y metales preciosos, como el platino y el paladio. Pero los diamantes y el carbón, que han visto caer los precios, afectaron las ganancias.

De Beers reportó sus peores resultados en años y las ganancias se redujeron a la mitad. Al mismo tiempo, las ganancias casi se duplicaron en su unidad de platino, impulsada por un aumento en los precios del paladio y el rodio. Los shocks de suministro en Brasil y Australia también ayudaron a la unidad de mineral de hierro de Anglo.

Anglo también dijo que espera que el coronavirus tenga menos impacto porque la compañía no depende tanto de China en comparación con sus competidores. Podría haber algún impacto en la demanda de mineral de hierro y diamantes, dijo el CEO de Anglo, Mark Cutifani.