La multimillonaria familia Santo Domingo ha comprometido una gran parte de su participación de US$ 260 millones en la empresa inmobiliaria española Inmobiliaria Colonial Socimi SA, aprovechando uno de sus mayores activos cotizados.

Las firmas de inversión controladas por la familia más rica de Colombia ahora han comprometido aproximadamente la mitad de los 29 millones de acciones que poseen en Colonial, según muestran los documentos. Estas están valoradas en cerca de US$ 125 millones, según el precio de cierre de las acciones del martes, e incluyen 3 millones de acciones comprometidas en el primer trimestre, cuando Colonial cayó en medio de la crisis del coronavirus.

La pandemia ha tenido un “impacto material” en el valor de las inversiones que cotizan en bolsa, dijo en sus resultados consolidados Bevco Lux Sarl, la firma con sede en Luxemburgo propiedad de la familia Santo Domingo que administra su participación en Colonial.

Las transacciones dan una idea de cómo los ricos acuden a los activos para obtener liquidez. Entre los megaricos, Elon Musk ha utilizado acciones de Tesla Inc. para obtener préstamos personales, mientras que Larry Ellison ha ofrecido millones de acciones de Oracle Corp. para financiar un estilo de vida lujoso. En las primeras etapas de la pandemia, muchos inversionistas adinerados tuvieron que cumplir márgenes sobre acciones comprometidas a medida que los mercados se desplomaban.

Un portavoz de Bevco declinó hacer comentarios, mientras que un portavoz de Colonial no respondió a solicitudes de comentarios.

Dirigidos por el hijo mayor, Alejandro, los Santo Domingo son el tercer mayor accionista de Colonial, que tiene activos de aproximadamente 12,200 millones de euros (US$ 14,500 millones) y posee edificios de oficinas en España y Francia. La familia ya ha comprometido más de un tercio de su participación de 5% en el fabricante de Budweiser Anheuser-Busch InBev SA, valorado en unos US$ 6,000 millones. También posee acciones en Keurig Dr Pepper Inc.

Los Santo Domingo vendieron sus participaciones en Bavaria –una vez la mayor productora de cerveza de Colombia– a la cervecera británica SAB Miller a cambio de acciones en el 2005, y ahora poseen una participación en AB InBev, que adquirió su rival británico en el 2016.

Han utilizado los ingresos para invertir en áreas que incluyen banca, capital privado y bienes raíces. La familia Santo Domingo ahora ostenta un patrimonio cercano a US$ 11,000 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.