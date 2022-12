Una tarde, María estuvo deslizando las historias de su Instagram hasta que un video atrajo su atención. En su celular aparece una joven de su edad que cuenta cómo compró casi cinco platos de comida a menos de US$ 3 en Canadá. “Se llama Too Good To Go, un aplicativo que te permite salvar excedentes de alimentos de buenos restaurantes y a un buen precio. La idea es no botar la comida”, mencionaba la microinfluencer mientras saboreaba una hamburguesa.

Unos años antes -en 2018-, Michelle Gomberoff había utilizado un aplicativo similar mientras hacía un intercambio de estudios en Sidney (Australia), pues la ayudaba a ahorrar tiempo para cocinar y era accesible. La idea le pareció interesante a tal punto que cuando en el 2019 regresó a Lima (Perú), se conectó con algunos restaurantes para validar si, en efecto, vender excedentes de comida podría ser un negocio. Así se creó Cirkula -en enero del 2020-, la startup peruana que en dos años se ha catalogado como una empresa que está revolucionando la industria de alimentos. “Esta es una tendencia mundial que nació en los países desarrollados, donde incluso multan a las empresas por botar comida. En países de Sudamérica apenas comienzan a aparecer estas iniciativas”, menciona la hoy cofundadora de Cirkula a gestion.pe Salvar la comida es salvar el planeta, un tema con el que comulga la generación millenial y generación Z, hoy mas que nunca preocupados por el ambiente y la sostenibilidad (según la encuesta NextGen Climate Survey). Este es el público al que apunta el aplicativo. “La industria gastronómica contribuye hoy con casi el 10% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), y Perú es una capital gastronómica”, anota. Reflejo de la aceptación al “come, ahorra y ayuda”, son las 120,000 descargas que el aplicativo ha logrado desde enero del 2020, con un crecimiento mensual de entre 15% y 20% en tráfico de usuarios. Escalaron, además, de 15 restaurantes asociados a casi 300 para el cierre del 2022, una cifra “prometedora” considerando que su foco -por el momento- son distritos céntricos como Jesús María, Miraflores, San Isidro y Barranco. LEA TAMBIÉN: Las franquicias “poco exploradas” que se pueden implementar con menos de US$ 10 mil Exportar el modelo Tras recibir un financiamiento de S/50,000 -por ganar el reto BIO de ProInnóvate- que les ayudó a mejorar las características del aplicativovantar un ronda de inversión a mediados del 2021, la startup busca su expansión local e internacional. Así, para el primer semestre del 2023, el aplicativo cubrirá pedidos en San Martín de Porres, Comas, Los Olivos, Villa el Salvador, Ate y Chorrillos . “El objetivo es que más personas compren cerca del lugar donde trabajan o en donde pasan el mayor tiempo. Un gran público son los jóvenes estudiantes, la idea es crear sinergias con locales que están cerca a universidaes y también centros empresariales”, menciona Gomberoff. Otro paso para la startup es sumar nuevas propuestas gastronómicas. Por el momento, de las 300 marcas al aplicativo, la mayoría son cafeterías y pastelerías -negocios que identifican rápidamente su excedente en sus vitrinas-, no obstante, Cirkula ya se encuentra en conversaciones con cadenas de restaurantes y franquicias para que se unan, así como supermercados e incluso hoteles. Con estos dos últimos, los acuerdos podrían cerrarse todavía hacia la mitad del próximo año. “Los hoteles y restaurantes aún deben establecer ciertos procesos para adaptarse al modelo. Sus áreas de marketing y sostenibilidad aprueban la apuesta, en finanzas también porque entienden las ventajas en los costos, pero en sus áreas de administración les preocupa los gastos que podrían producirse en términos de atención en el local, empaquetado de la comida, entre otros aspectos”, explica. De otro lado, la startup peruana se alista para levantar su segunda ronda de levantamiento de capital con inversionistas ángeles locales y regionales para marzo del 2023. Aunque han evitado hablar de montos, informa que los recursos se destinarán para abrir operaciones en Ecuador y Bolivia, como primeros destinos, considerando que en dichos países ya existen locales de restaurantes peruanos. “Usaremos prácticamente el 80% de la tecnologías que ya usamos y actualizaríamos el registro para los nuevos países”. ¿Un modelo atractivo? Pero, ¿qué gana un negocio como Cirkula? “Cobramos una comisión por la intermediación, por la transacción de la venta de los locales. Como intermediarios, funcionamos como un marketplace, somos un nuevo punto de venta para los locales para la venta de sus excedentes. Lo que dejamos claro es que no somos una fuente de generación de ingresos, sino, un aliado en la recuperación de costos”, precisa. Y es que, considerando el descuento que debe ofrecer al consumidor y el cobro de la comisión por el uso de la aplicación, el local (restaurantes, cafeterías o pastelerías) puede recuperar el 45% del valor original del producto, que es básicamente el costo de los insumos. “Nuestro modelo ofrece a los locales un nuevo punto de venta y, al consumidor, encontrar alimentos preparados y de calidad hasta con casi el 50% de descuento . Nuestro lema es come, ahorra y ayuda, come delicioso y ayuda al planeta a descarbonizarlo. Además de ello, también entregamos a los locales una marca de sostenibilidad”. La empresa, que nació en el año de la pandemia, dice estar preparada para sortear nuevas olas de incertidumbre por el contexto económico interno y externo. De hecho, ven una oportunidad al ofrecer una alternativa de alimentos a precios accesibles en un año en el que la inflación trepó a casi el 8%. “Ser resilientes es una cualidad muy importante para el emprendedor latinoamericano. En nuestro caso, ya pasamos por experiencias como reducir los costos porque empezamos en pandemia, lo que ahora sería bueno regular es sanciones a aquellas empresas que no reciclan los alimentos”, finaliza Gomberoff, quien confiesa que, para ella, ahora es impensable botar comida en su casa. Datos En diciembre del 2022, el aplicativo incorporó el servicio de delivery impulsando en 30% el número de sus pedidos diarios. Asimismo, sumó a su primera marca de pollería.

Michelle Gomberoff y Jimmy Baudts son los fundadores de Cirkula. Ellos informaron que los únicos requisitos que solicitan a los negocios que buscan asociarse al aplicativo es ser formales, responsables y también una página web que respalde su oferta de productos.