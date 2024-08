Según refiere la representante del gremio, el ritmo de crecimiento de asistencia en las salas de cine en los últimos dos años— luego de que el Gobierno permitiera que operen al 100% de aforo (2022)—, ha ido con una tendencia creciente. Sin embargo, a la fecha, siguen sin superar el registro de la prepandemia. En cuanto al número de espectadores, este ascendió a 45.9 millones en 2023, 29.9 millones en el 2022 y 53.8 millones en el 2019.

Al cierre del 2024, Ubillús proyecta que la taquilla caería ligeramente frente al año pasado y se frenaría la recuperación por dos factores. El primero, atribuido a la huelga de guionistas Hollywood, que afectó la producción de estrenos de películas.

“A mediados del 2023, hubo una huelga muy larga de guionistas a la que se sumaron actores y productores. ¿Qué pasó? Así como el Covid, la huelga retrasó producciones. En febrero y marzo de este año, empezaron a haber huecos de estreno, eso no ayudó y tuvimos este gran bache”, indicó.

Ventas en confitería caen

El segundo factor, según refiere, es la norma de Indecopi que permite a los usuarios ingresar con alimentos externos a los cines, y, que a su consideración, “es dura y rompe el modelo de negocio del multicine”.

Además, indica que en el último año, la compra de chocolatería o confitería, que está compuesto por pop corn, gaseosas, snacks, entre otros, ha disminuido en un 35% en promedio, debido al ingreso de alimentos externos. “Nos ha golpeado bastante. Hay cines que han reducido 30%, otros 40%”, agregó.

“Esto sumado a la gran carga tributaria que pagan los cines. Se paga 28% de impuestos (IGV + tributo municipal). En el camino, después del Covid, han habido cines que no han podido abrir, cines que han reducido salas”, refirió.

A la fecha, manifiesta que están lejos del mercado sólido que tenían. “Han pasado cuatro años y todavía no recuperamos números del 2019 aunque estamos optimistas con la respuesta que ha dado el público porque se ha dado cuenta que el cine es la primera ventana para ver una película”, señaló.

“Este 2024 todavía nos quedan estrenos interesantes, pero como hemos tenido unos meses flojos por la huelga, creo que deberíamos terminar un poco más abajo que los 45 millones del 2023″, agregó.

Películas blockbuster y Fiesta del Cine

Para este segundo segundo semestre, los cines se apalancan de nuevos estrenos de películas taquilleras, además de que el próximo mes, según comunica Ubillús, es la segunda fiesta del cine de tres días con ofertas para los asistentes.

“Como industria, se viene una nueva fiesta del cine en septiembre. Es una fecha especial donde los cines subsidian con el fin de que la gente retorne al cine. Es como un agradecimiento a la gente que nos visita y que nos ha apoyado”, señaló.

Entre los estrenos interesantes blockbuster durante este segundo semestre figuran Joker 2 en octubre, Gladiador en noviembre, y la espera del Rey León en diciembre, así como Sony.

“Hay que ser optimistas de que el sector va a tener una ayuda especial para poder alcanzar números de prepandemia debido a que no se está creciendo a niveles que se quisiera”, refirió.

La segunda Fiesta del Cine' se realizará en septiembre 2024.

Para ello, según señala, planean recurrir a las autoridades para revisar la norma Indecopi que, a su juicio, “es desleal”, debido a que otras industrias similares como circos, teatros, conciertos, no están sujetas a dicha norma o que obliguen a llevar alimentos.

“El cine necesita de esa confitería para que los números le cuadren. Es parte del modelo del negocio. Para que funcione un multicine, tiene que haber entradas y venta de comida”, refirió.

“En los años 70, por cada 27 habitantes de Lima, había una butaca de cine. Habían cines en San Martín de Porres, Villa María del Triunfo, hasta en las playas. Hoy, en lugar de evolucionar, no llegamos ni a hablar de esa cifra. Estaremos en 60 habitantes por una butaca”, criticó.

La representante de Anasaci señala que cada vez que sale una nueva tecnología, sí afecta a la industria por la novedad. En su momento fue la televisión a color, luego el VHS y betamax, y ahora el streaming como Netflix, HBO, Prime, sin embargo, anota, no es la gran competencia, debido a que el cine ofrece una experiencia distinta que ver una película en una laptop, sostiene.

“Puede afectar al hecho de que hoy ya no se salga tanto como antes. Después del covid, que ha hecho tanta transformación, la gente sale menos, pero esta magia que te da el cine, no creo que se puede comparar con cualquier otra experiencia. Solo dependemos de la producción de buenas películas. Si no hay buenas, la gente no va al cine”, subrayó.

La industria de exhibición de películas en el Perú está dominada por seis cadenas de multicines (Cineplanet, Cinemark, Cinépolis, Cine Star, Cinerama y UVK). Al cierre del 2023, esta industria facturó S/485 millones, mientras que en 2022 fue de S/367 millones y S/463 millones en 2019. El ticket promedio es de S/10, mientras que en prepandemia fue de S/ 8.9.

