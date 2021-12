Los bonos corporativos de Cineplex –que utiliza la marca comercial Cineplanet- se mantienen con perspectiva negativa, según la evaluación de la clasificadora de riesgo Apoyo&Asociados.

Esta decisión sobre la emisión de esos bonos, cuyo rating fue ratificado en AA(pe), refleja un nivel de incertidumbre debido a las preocupaciones por salud de los clientes de acudir a lugares concurridos y/o cambios en las preferencias de entretenimiento (películas en plataformas de streaming), señala la clasificadora.

El sector de entretenimiento es uno de los más afectados por la pandemia.

Recién el 5 de agosto último, Cineplanet volvió a abrir sus salas y a partir del 13 de octubre de este mismo año se autorizó la venta y consumo de alimentos y bebidas dentro de las salas de cine solo a las personas con carnet de vacunación del covid. Posteriormente, el 15 de noviembre se aprobó para provincias con nivel de alerta moderado un aforo de 80%.

Y desde el 15 de diciembre se exigirá a los mayores de 18 años que deseen ingresar a espacios cerrados, la presentación del carnet de vacunación completa.

Sensible

Apoyo&Asociados señala riesgos propios del sector, como el hecho de que su desempeño está influenciado por la producción de películas. “Asimismo, esta industria se caracteriza por ser sensible respecto de la evolución del desarrollo económico y respecto a la variación de ingresos. No obstante, ha mostrado ser menos sensible respecto a otras formas de entretenimiento”, acota.

Refiere que el 16 de marzo del 2020, la empresa, a la par con el sector, cerró sus salas en el contexto de la cuarentena. Ante ello, Cineplanet tomó diversas medidas a fin de reducir sus costos a un nivel mínimo indispensable y contar con la liquidez necesaria para hacer frente a sus obligaciones durante los meses de paralización.

Así, aplazó proyectos no iniciados, dejó de repartir dividendos y renegoció préstamos de mediano plazo y ciertas condiciones de los programas de bonos corporativos, además de recortar personal y renegociar los contratos de alquiler de sus locales.

Aportes de capital

Igualmente realizó aportes de capital en junio y octubre del 2021, por montos de S/ 29.2 millones y S/ 39.9 millones, y en diciembre se daría una nueva inyección de capital por aproximadamente US$ 9 millones, según la agencia de rating.

“Estos aportes, junto al saldo de caja que mantiene la empresa (S/ 80.2 millones al cierre del tercer trimestre del 2021), contribuirían a asumir los diversos compromisos de pago”, añade.

Hay también el compromiso de los accionistas por el cual, de ser necesario, se realizarían nuevas inyecciones de capital con la finalidad de asegurar el desarrollo de las operaciones, detalla.

Destaca que con la reapertura de las salas de cine (incluido el negocio de dulcería), se esperaría que, de mantenerse las condiciones actuales, Cineplanet registre niveles de endeudamiento, medido como la relación entre deuda financiera ajustada y Ebitda, de 7 veces al cierre del 2022 y alrededor de 2.5 veces a fin del 2023.

Líder

Además, resalta que la empresa se mantiene como el líder del mercado de exhibición de películas con un total de 306 pantallas, con una participación de 54.9% de la taquilla total del sector en el 2019 (año previo a la pandemia y al cierre temporal de operaciones).

Su posición de liderazgo se sustenta en el acompañamiento del plan de crecimiento del negocio retail del grupo Intercorp, la ubicación estratégica de sus locaciones y su diversificación geográfica que le permite mantener diferentes precios y promociones dirigidas, reduciendo la canibalización y optimizando la ocupación de sus salas, sostiene la clasificadora.

Pondera la alianza comercial y estratégica de largo plazo con el grupo Intercorp, a través de la cual tiene la primera opción de asegurar locaciones para sus complejos de cine y le permite optimizar estrategias comerciales (por ejemplo, campañas cruzadas) y mejorar el poder de negociación (a través de mejores condiciones con proveedores en común).