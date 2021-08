El Grupo Star, con las marcas Movie Time y Cine Star fue el primero en reabrir sus salas de cine hace algunas semanas (Gestión 16.07.2021), y con ello renacía la intención de retomar sus proyectos en varias ciudades del país.

Sin embargo, la situación en estos momentos es crucial ya que se requiere mejorar la rentabilidad del negocio para propiciar las inversiones. Katherine Carranza, gerente de Marketing del Grupo Star, refirió que en el balance que tienen desde su reapertura, están buscando sobrevivir ante la coyuntura, pero los ingresos están mermados.

“Del 40% de aforo total permitido estamos llegando a un 60% a 70%, cumpliendo con las medidas, pero el factor venta de alimentos es básico. Es muy posible que el no poder consumir la canchita en el cine, que era parte de la experiencia, no esté generando una afluencia masiva”, sostuvo Carranza.

Por ello, indicó, el grupo ve en riesgo la puesta en marcha de sus proyectos que se ubicarían en Tingo María, Chosica e Iquitos.

Efecto “canchita”

“Si el Gobierno no flexibiliza las normas y permite vender alimentos y bebidas, no se podrá generar recursos para poder continuar con los proyectos que tenemos; hoy las obras están paralizadas al no tener ingresos, ya que el expendio de estos productos es lo que genera mayores ingresos”, refirió.

Cabe mencionar que, en el caso de Chosica, la idea era instalar un formato premium con tres salas, mientras que en Tingo María, cuya apertura se esperaba para este año, se llevarían dos salas. Iquitos se ha empezó a desarrollar este año, dijo.

EL DATO

Operación. Por el momento, el 80% de las salas del Grupo Star se encuentran abiertas, pero a medida que vayan pasando los días se abrirá el resto. Por el momento no tienen previsto cierre de operaciones. Cabe precisar que la última operación que inauguró Cine Star fue a fines del 2019, con su llegada a Ayacucho con dos salas.