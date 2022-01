A la par del desarrollo turístico y gastronómico, Cieneguilla también desea crecer en torno a negocios relacionados con el comercio e industria; sin embargo, encuentra una limitante en el tipo de zonificación que tiene el distrito, “el cual hace inviable el alojamiento de nuevas actividades económicas”, señaló la subgerente de Desarrollo Económico Local y Turismo de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, Lisset López.

Según la funcionaria, en el 2021 fueron 15 las empresas de rubros vinculados a servicios para vehículos (cash war), de materiales de construcción, entre otras, que se acercaron a la comuna para solicitar licencias de funcionamiento; no obstante, estos permisos no se concretaron debido a que este tipo de negocios no se ajusta al perfil de actividades que están autorizadas en zonas de protección y tratamiento paisajístico, que representa la mayor parte de Cieneguilla.

Comercio

“No podríamos tener una galería comercial o un pequeño mall porque su desarrollo es en zonificación de comercio metropolitano, y las galerías más pequeñas en comercio zonal. La máxima zonificación que encontramos en Cieneguilla es comercio vecinal, lo que permite tiendas, bazares, minimarkets, bodegas, librerías”, sostuvo López, quien destacó que las zonificaciones que posee el distrito están dadas por ordenanzas municipales de Lima Metropolitana que datan del 2008.

Indicó que si bien es importante que Cieneguilla siga manteniendo su imagen de distrito con desarrollo de negocios campestres (restaurantes, hospedajes y casas de campo), es prioritario también que se actualice la zonificación, a fin de dinamizar las inversiones y permitir la llegada de nuevos sectores económicos.

Restaurantes

En cuanto a los restaurantes campestres, que en algunos casos también brindan servicio de hospedaje, la funcionaria de Cieneguilla señaló que este tipo de negocios se ha mantenido en número.

Propuesta. Según la representante de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, aquellas zonas de protección y tratamiento paisajístico y zonas de reglamentación especial que están en Santa Rosa de Collanac, por ejemplo, se les podría otorgar una zonificación industrial. “Actualmente son terrenos eriazos en los que podrían instalarse empresas que venden materiales de construcción”, anotó.

CIFRAS Y DATOS

Comercio. En el año 2021, la comuna de Cieneguilla entregó 137 licencias de funcionamiento, predominando las bodegas y bazares.

Gastronomía. En el caso de restaurantes, pollerías, restobares, cebicherías, y otros negocios afines, se otorgaron 15 licencias en el último año.