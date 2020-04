Empresas







Chilena Entel planea invertir US$ 439 millones en el 2020; destinará US$ 92.3 millones al Perú Dentro de las inversiones en Perú, la firma chilena planea gastar 70,000 millones de pesos (US$ 82.9 millones) en su red 4G y 8,000 millones de pesos (US$ 9.4 millones) en servicios de telefonía fija para clientes corporativos.