Así, adelantó que buscarán que del referido restaurante se desprenda el negocio de pastelería peruana que han venido ofreciendo por campaña y a pedido, y que en el escenario de pandemia les ayudó mucho.

“Queremos que se convierta en un negocio estable y permanente. Inicialmente pensamos hacerlo a pequeña escala, y buscar que salga (del restaurante)”, dijo.

¿Abrirán una cadena de pastelerías? “No lo llamaría así, la misión es inspirar. Buscaría abrir un local en la zona centro de Miraflores, así como un par más de locales. La pastelería no baja la calidad siempre y cuando lo puedas controlar”, destacó.

Y tras esta apuesta, reveló que también tienen en el radar, una sanguchería.

Ampliación

Y en busca de que El Señorío de Sulco siga creciendo en el mercado, preparan una nueva ampliación de su local ubicado en el distrito de Miraflores.

Flavio Solorzano detalló que a fin de año ampliarán su primer piso que les permitirá tener alrededor de un 70% más de capacidad, y atender a 50 personas adicionales.

Recientemente han ampliado su terraza con el que tienen un 35% más de capacidad, y que los viene llevando a ofrecer opciones más ligeras de comida. Así, con las referidas ampliaciones podrán atender en total alrededor de 190 personas.

“La ampliación de la terraza nos ha ayudado a captar a más jóvenes, lo que es bueno, ya que ellos tienen que engancharse de alguna manera con las tradiciones, para mantener la identidad del peruano”, mencionó.

Perspectiva

¿Tienen espacio para nuevas ampliaciones o sumarán más locales? Refirió que ya no tienen espacio, y que no contemplan sumar locales. “Quiero crecer en la medida que lo pueda controlar. No quiero tener 50 restaurantes en donde no pueda estar”,señaló.

Destacó que ante esta situación de no expansión, la gente que quiere consumir en el restaurante tendrá que hacer cola.

“Esto hará que los que vienen de afuera sepan que en los restaurantes peruanos se hace cola; y a los que busquen abrir este tipo de negocio, que les puede ir bien”, dijo.”Que atraigamos más jóvenes es bueno, ya que ellos tienen que mantener la identidad peruana”.

Las claves

Resultados. Si bien el restaurante Señorío de Sulco aún no ha alcanzado su nivel de venta prepandemia, ya han logrado generar igual o una mayor ganancia debido a la optimización de recursos y manejo de costos.

Gasto. El ticket promedio de consumo (dos platos) en el restaurante oscila entre los S/70 y S/100.

Restaurante. En cuanto a su carta, están volviendo a ofrecer lo “limeño clásico”, teniendo en cuenta sus orígenes