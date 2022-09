“Vivimos en un desierto, donde hay más de 1.3 millones de personas que necesitan agua. En Arequipa se usa más litros de agua por día promedio respecto a otras partes del mundo. La crisis llegará y hay que tomar acción”, dijo este jueves Derek Cook, presidente de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.

La compañía que opera una mina de cobre y molibdeno a tajo abierto y procesa al día casi 500,000 toneladas métricas de cobre y molibdeno, ha recurrido a la construcción de hasta tres represas en los últimos diez años para autoabastecerse. Se trata de las represas Pillones, Bamputañe y San José de Uzuña, en el que invirtió directamente US$ 700 millones.

“Implementamos nuestro círculo virtuoso del agua, logrando almacenar 120 millones de metros cúbicos [para proveer del recurso] a más de 300,000 personas. También operamos una planta de tratamiento de aguas residuales que también beneficia a la población, en la que gastamos más de S/ 25 millones al año”, dijo durante su ponencia en la Cumbre del Agua y Cambio Climático en el marco de Perumin 35.

En breve diálogo con gestion.pe, Cook dijo que la sociedad minera “está trabajando en obviamente nuevos proyectos que beneficien no solo a la mina, sino, también a Arequipa”

Consultado por si invertirán en nuevos proyectos hídricos, respondió que “estamos evaluando entrar a Obras por Impuestos (OxI) en varias cosas, estamos viendo qué podemos hacer [en este mecanismo]”.

Asimismo, informó que el último 28 de setiembre recibieron, del Senace, la aprobación de su último informe técnico ambiental (ITS). Cabe indicar que en setiembre de este año, Cerro Verde presentó su ITS número 8 que involucra una inversión no menor a US$ 4.7 millones para implementar filtros de lamas en un depósito de relaves, un by pass de agua recuperada entre concentradoras, entre otros.

“Siempre hay inversiones que tenemos que hacer y el proceso de ITS es continuar con una operación sostenida, por eso necesitamos los ITS. Siempre hay que hacer esa inversión”, remarcó.

Resultados

Cerro Verde reportó que su producción de concentrados y cátodos de cobre en el segundo trimestre del 2022 ascendió a 241.3 millones de libras de cobre, superior en casi 36 millones de libra respecto al mismo trimestre del 2021, explicado por un mayor tonelaje procesado por las plantas concentradoras (427,100 toneladas métricas por día frente a las 374,100 toneladas en 2021) aunado a una mayor ley de mineral (0.311% vs. 0.293%). Asimismo, informó que la calidad de los cátodos producidos continúa siendo de grado “A” (99.99%).

Según la empresa, sus ventas netas del segundo trimestre del año 2022 disminuyeron en US$86.7 millones en el período reportado producto de un menor precio realizado de cobre parcialmente compensado con mayores volúmenes de venta.

Respecto a inversiones, en el periodo de enero a junio de 2022, la compañía invirtió US$82.9 millones en propiedad planta y equipo.