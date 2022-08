El menor precio del cobre (US$ 3.18 por libra, vs. US$ 4.73 en el 2T21) contrarrestó el incremento en el volumen de ventas (248.9 millones de libras, vs. 189.1 millones de libras en el 2T21), impactando en el menor nivel de ingreso del trimestre, que se ubicó en US$ 861.3 millones. En esa línea, la producción de concentrados y cátodos de cobre avanzó en 17.0% a/a en el 2T22, principalmente atribuido a un mayor tonelaje procesado por las plantas concentradoras y a una mayor ley del mineral.

“Los ingresos de Cerro Verde también marcaron un retroceso trimestral, revirtiendo la tendencia creciente de los periodos anteriores, alcanzando un descenso de 29.2% respecto al 1T22”, destaca Intéligo SAB. Como consecuencia de los menores ingresos, el margen EBITDA pasó de 53.6% en el 2T21 a 39.2% en el 2T22. Esta tendencia se trasladó al margen neto, que se ubicó en 14.8% (vs. 25.4% en el 2T21).

Junto con la menor cotización del cobre, se registró un incremento de US$ 71.2 MM en el costo de ventas, dado el aumento en el costo de materiales y suministros, el precio de combustible y energía, así como un mayor gasto de ventas por US$ 19.6 millones por un mayor costo del flete oceánico.

El CapEx (inversión en capital físico) de Cerro Verde en el 2T22 fue de US$ 42.0 millones (vs. US$ 29.6 MM en el 2T21). El 31 de mayo, Cerro Verde suscribió una nueva línea de crédito revolvente sin garantía por US$350 millones, de los cuales destinó US$325 millones para cancelar el saldo pendiente por un préstamo senior sindicado, y en junio lo repagó utilizando flujos de efectivo operativos.

Intéligo SAB proyecta que los resultados de Cerro Verde en el siguiente trimestre continúen impactados por la menor cotización del cobre, mientras que el nivel de producción mantendría una tendencia creciente.