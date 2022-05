El mundo no tiene un sistema para rastrear el petróleo ruso debido a que se refina en el extranjero, afirmó el presidente ejecutivo de Shell, Ben van Beurden, lo que significa que los esfuerzos de los gobiernos occidentales para prohibir su uso solo pueden llegar hasta cierto punto.

Si bien Europa considera unirse a Estados Unidos y Gran Bretaña para prohibir las importaciones de petróleo crudo y productos refinados de origen ruso, las sanciones no cubren las importaciones de combustibles como el diésel y el combustible para aviones de refinerías en otros países que podrían producirse a partir del crudo ruso.

Shell, el operador de petróleo más grande del mundo, ya no comercializa petróleo ruso y planea rescindir la mayoría de sus contratos de compra a Rusia a largo plazo para fin de año.

“No tenemos sistemas en el mundo que rastreen si esa molécula en particular se originó en una formación geológica en Rusia eso no existe”, dijo después de que la compañía británica informó una ganancia récord en el primer trimestre.

Rusia suministró el año pasado más de una cuarta parte del petróleo crudo y productos refinados de Europa.

Las sanciones actuales no tienen en cuenta dónde se refina y trata el crudo ruso, dijo. “Entonces, por lo tanto, el diésel que sale de una refinería india que fue alimentada con crudo ruso se considera diésel indio”.