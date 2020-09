Hace dos meses y medio, la tienda por departamentos de Cencosud, Paris, cerró sus puertas en el país, producto de diversos factores, según expertos; entre ellos la falta de una oferta adecuada y rápida expansión, sumado a un cierre de tiendas por la cuarentena. Lo cierto es que en estos momentos han quedado libres un total de 77,900 m2 de GLA (área arrendable) en unos 12 centros comerciales a nivel nacional, según data de A&M Gestión y Desarrollo.

Y a nivel de sala de ventas son 61,700 m2, dice Juan Manuel Muñoz, gerente general de A&M.

“Además hay que tener en cuenta los locales que se iban a ubicar en San Miguel y La Molina, que estaban en proceso de desarrollo”, indicó.

“Los espacios más grandes estaban en el Jockey Plaza (12,500 m2 de GLA), MegaPlaza (9,700 m2 de GLA), y Plaza Norte (8,000 m2 de GLA). La ventaja en estos casos es que cuentan con otras tiendas ancla, pero igual son espacios que quedan y dependerá del concepto que se quiera incluir de cuán rápido se puede rentar”, sostuvo Muñoz.

Pero, ¿para qué son propicios los espacios que deja Paris? En opinión del experto, todo depende de las características de cada local (área total, número de pisos, área de planta, accesos, ubicación dentro del centro comercial, etcétera); las características del público al que atienden; la competencia que existe; y el tenant mix del mall.

Posibles usos

"Debemos considerar que Paris ingresó a estos centros comerciales como “ancla”, así que la mejor alternativa sería reemplazarlo por un uso dentro de ese mismo concepto", señala Muñoz.

Pero en esta coyuntura, las grandes anclas no han anunciado proyectos de nuevos locales.

De la misma opinión es Percy Vigil, experto en temas de retail, quien refiere que la alternativa natural es sustituir estos espacios por otra tienda por departamento.

Si hablamos de replicar el mismo uso, Oechsle es la candidata a ingresar. Y es que de los 12 malls donde operaba Paris, solo tres de ellos tenían, además de Saga Falabella y Ripley, a la tienda por departamentos peruana entre su oferta.

Cabe precisar que solo en el caso de Arequipa Center (de Cencosud), ubicado en la Ciudad Blanca, el espacio que deja Paris (6,600 m2 de área arrendable) puede ser ocupado por cualquier otra tienda por departamento, ya que no existe por ahora ninguna en operación.

Pero hay otras opciones que también se pueden dar. “El traer una marca similar presenta pocas opciones, pero si hablamos de formatos de 500 m2 a 1,000 m2 podemos darle otro tipo de usos como oferta de salud, educación, o incluso una oferta múltiple en materia comercial; en ese caso se tendría que hacer un rediseño”, comentó Vigil.

Nuevas marcas

Si bien es cierto que en los centros comerciales en el país, tanto Saga Falabella como Ripley son tiendas ancla tradicionales, hay otras marcas que podrían llegar. Y aunque no se habla de que grandes jugadores de ese rubro quieran abrir, hay un plan sobre una marca de la mano de Falabella que podría emplear esos espacios, en opinión de Antonio Castro, CEO de The Retail Factory Perú.

“IKEA, es una marca que en otros países donde ha llegado no va a espacios pequeños, usa dimensiones superiores a los 20,000 m2. Si se deciden a apostar por su desarrollo, tranquilamente pueden tomar un local como el que está dejando Paris en el Jockey Plaza”, sostuvo Castro.

Para el experto, lo ideal es la llegada de otra tienda por departamentos, aunque no descarta el cambio de formatos, y utilizar los diferentes niveles que puedan tener los locales que se han dejado con oferta diferenciada; pero sin duda, refiere que IKEA sería un jugador idóneo para ocupar dichos espacios, en línea con el plan de expansión que tengan en el país, aunque su llegada a Sudamérica estaría planeada recién a partir del 2022, según lo que anunció Falabella.





Usos inmediatos en un contexto como el actual

Para Juan Manuel Muñoz, el qué hacer con los espacios dejados por Paris también depende de los tiempos. Si la idea es ocupar estos lugares en corto plazo (dada la coyuntura, para que no estén vacíos y no asumir el costo de la vacancia, que además de no recibir arriendo significa gastos comunes), los espacios pueden ser usados en ferias/outlets (para liquidación temporal de mercadería); galerías de tiendas pequeñas; shop-in-shop (alquilar pequeños espacios independientes dentro de la tienda).

"Ahora que es tendencia apoyar el emprendimiento, se podría conglomerar a diferentes emprendedores peruanos, organizados por rubros, como una ‘tienda por departamentos del emprendimiento’, plantea el experto.

Asimismo, anota, en estos momentos que se requiere más que nunca espacios, se puede hacer uso de estos como área logística para delivery o mini depósitos.

A mediano plazo, los espacios pueden usarse para un supermercado, al menos en una parte del área, o poner una tienda del rubro de electro o tecnología como Tiendas Efe, La Curacao o Hiraoka. “Otro uso que se puede dar es para realizar exposición de vehículos, oficinas, o incluso viviendas en el concepto de renta”, agregó.