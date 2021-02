En octubre pasado, el artista digital Mike Winkelmann, quien se conoce como Beeple, puso a la venta una obra de arte digital en una edición de 100. Cada obra costaba US$1 y todo el conjunto se agotó en menos de un segundo. Hoy en día, los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) que representan las obras de arte digitales se comercializan en Nifty Gateway, un mercado de NFT dirigido por los gemelos Winklevoss, por “más de US$50,000”, dice Winkelmann. (El sitio presenta el precio promedio de reventa en US$6,559, pero el artista dice que el número es engañoso, ya que incluye ventas anticipadas y de bajo precio).

En diciembre Beeple realizó una subasta, en la que ofreció una edición abierta de tres obras, a un precio de US$969 cada una. En cinco minutos se vendieron 601, por un total de US$582,369. La misma subasta incluyó 20 obras de arte digitales únicas, que generaron un total de US$2.2 millones. El lote final de la venta fue una sola obra de arte que contenía las 20 imágenes, que se vendieron, después de una oferta prolongada, por US$777,778. En total, se vendieron US$3,5 millones en obras de arte de Beeple en solo unos días.

“Ha sido mucho para asimilar”, dice Winkelmann, quien tiene 1,8 millones de seguidores en Instagram y hasta hace unos meses trabajaba de forma regular haciendo piezas gráficas para marcas como Apple y Louis Vuitton, y artistas como Justin Bieber y Ariana Grande. “El abismo de posibilidades que esto traerá al mundo del arte, no creo que la gente reconozca completamente que este será un cambio masivo”, dice.

Alimentando este cambio está la red llamada Ethereum, que admite la criptomoneda ether, que actualmente se cotiza a alrededor de US$1,800 por token.

Todos los que coleccionan las obras de arte de Beeple, casi todas las personas que compraron, vendieron e incluso fraccionaron la propiedad de sus imágenes, usaban ether para pagar, transfiriendo sin esfuerzo dólares y centavos a la criptomoneda a través de Coinbase, Géminis y otras plataformas.

“Ethereum es como el bitcóin, pero puedes programar reglas que gobiernen cómo funcionan estas cosas. El ‘dinero inteligente’ es el tipo de analogía más fácil para las personas”, dice Winkelmann. “Hay muchas ventajas que [la criptomoneda] ofrece. Es súper interesante y agrega un montón de valor”.

Estas ventajas no se pierden en las esferas más tradicionales del mercado del arte. El martes, Christie’s anunció que subastaría una obra de Beeple, Everydays: The First 5000 Days, en una venta independiente, que se extiende del 25 de febrero al 11 de marzo.

Ahora la casa de subastas ha revelado a Bloomberg que aceptará ether como pago por el precio principal de la obra de arte. La prima, que es una palabra educada para decir la tarifa que una casa de subastas agrega al precio, tendrá que pagarse en dólares.

“Estamos en este precipicio donde la criptografía será un modo más establecido y convencional de hacer negocios”, dice Noah Davis, el especialista de Christie’s que organizó la subasta. “Con esta [venta], creo que es la manera perfecta de sumergir nuestros dedos de los pies y darle una oportunidad”.

Probar nuevos mercados

El hecho de que Christie’s esté dispuesta a aceptar la criptomoneda por primera vez, continúa Davis, dice más sobre el intento de la casa de subastas de ingresar a nuevas audiencias que sobre un cambio en el mercado de arte tradicional.

“Hay 1,8 millones de personas que siguen a este tipo en Instagram y para las que se puede acceder a una oferta inicial de US$100, hasta unos pocos miles de dólares”, dice Davis. “Queremos que la gente juegue y vea que pujar no es algo imposible de hacer”.

Idealmente, dice Davis, un grupo demográfico de personas hasta ahora desinteresado también podría darse cuenta de que el mercado de subastas es, bueno, divertido. “Estoy pensando en Reddit y GameStop, y los bajos montos mínimos requeridos para entrar a plataformas como Robinhood”, dice. “Esta obra de arte es la manera perfecta de ingresar al universo de Christie’s”.

Si esta subasta resulta exitosa y el comprador paga en ether, representaría un hito en el mercado secundario de arte.