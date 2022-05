Elon Musk puede estar dirigiendo su arrepentimiento de comprar al problema de los bot de Twitter Inc. Pero una deuda de US$ 13,000 millones está socavando el acuerdo, lo que parece una carga más grande cada día.

El paquete, preparado a toda prisa y firmado por los bancos antes del feriado del 20 de abril, dejará la plataforma de redes sociales con un gasto de interés anual cercano a los US$ 1,000 millones, lo que le da a la compañía un margen de error alarmantemente pequeño.

Según los analistas de crédito serios, se esperan dudas sobre el acuerdo.

La compra se financiará con un préstamo apalancado y bonos de alto rendimiento. CreditSights estima que esto aumentará drásticamente el gasto de interés anual de Twitter a alrededor de US$ 900 millones, mientras que Bloomberg Intelligence prevé un monto entre US$ 750 millones a US$ 1,000 millones.

Con números como esos, Twitter parece estar listo para quemar efectivo, aumentando la presión sobre Musk para transformar la empresa encontrando nuevas fuentes de ingresos y reduciendo costos. Ese es incluso el caso entre los analistas de Wall Street que estiman ganancias récord en el 2022, aunque esos pronósticos optimistas podrían verse en peligro si las predicciones de una recesión en Estados Unidos se hacen realidad.

El mismo Musk está poniendo en duda su propio trato, diciendo esta semana que él no procederá a menos que Twitter demuestre que los bots representan menos del 5% de sus usuarios.

La deuda es solo uno de los tres componentes de la financiación de Musk. Ha encontrado otros 19 inversionistas de capital para unirse a él en compromisos de capital de US$ 27,250 millones. Y obtuvo un préstamo de margen de US$ 6,250 millones contra sus acciones de Tesla, pero actualmente está tratando de reemplazar eso al traer inversionistas de capital preferencial, que podrían incluir a Apollo Global Management Inc. y Sixth Street.

Los banqueros han trabajado intensamente para cumplir con la fecha límite del 20 de abril de Musk para elaborar el paquete de financiamiento. Lo que desarrollaron hará que Twitter se endeude mucho más, aumentando sus costos de interés de US$ 53.5 millones durante los últimos 12 meses.

También aumentan los temores de que una recesión pueda estar en el horizonte, lo que haría que este sea un momento aún peor para elevar la deuda en Twitter, ya que la mayoría de sus ingresos provienen de la publicidad.

“En un entorno macroeconómico pobre, lo primero que recortan las empresas en términos de presupuestos de marketing es el gasto en publicidad”, dijo el analista de Bloomberg Intelligence Robert Schiffman.

Mientras tanto, vender deuda corporativa se ha vuelto más difícil en las últimas semanas. El aumento de las tasas ha afectado más a los bonos basura, y el rendimiento promedio, un referente del costo de los préstamos, ha aumentado en más de un punto porcentual completo a alrededor del 7.6% desde que los bancos acordaron el acuerdo de Twitter. El mercado de préstamos apalancados también se ha enfriado.

Los analistas prevén que Twitter publicará ganancias récord antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de US$ 1,670 millones en el 2022. Twitter ha pronosticado aproximadamente US$ 925 millones en gastos de capital. Si se deduce eso y el gasto por intereses recientemente aumentado de Twitter de su ebitda, la empresa estaría gastando dinero en efectivo.

Si Musk hace crecer Twitter con éxito, la carga de la deuda se volvería más manejable con el tiempo y la empresa podría alcanzar un flujo de caja neutral en el 2023 y un flujo de caja positivo en el 2024, dijo Chalfin. Si Musk no puede cumplir sus promesas de cambiar la empresa, la carga de la deuda podría convertirse en un problema.

Twitter tiene alrededor de US$ 6,300 millones en efectivo e inversiones a corto plazo que podrían respaldar la quema de efectivo durante algunos años, dijo Schiffman de Bloomberg Intelligence.