Debido a un ritmo de desapalancamiento más lento y un apalancamiento mayor al previsto inicialmente en Camposol Holding PLC, Fitch Ratings rebajó las calificaciones en moneda extranjera y local a largo plazo de la agroindustrial peruana de B+ a B; e hizo lo propio con las notas senior no garantizadas de Camposol SA, de B+/RR4 a B/RR4. En tanto, le otorgó una perspectiva de calificación negativa.

Como impulsores de la mencionada calificación, Fitch Ratings destacó cinco aspectos. Entre ellos, la posibilidad de que la compañía pueda refinanciar su deuda a corto plazo y generar un flujo de caja libre positivo en 2024. Asimismo, que la deuda neta ajustada/EBITDA sea cercana a 6 veces en 2023, y menos de 5 veces en 2024.

“El desempeño en 2023 está impulsado por precios más altos de los arándanos y una menor presión de costos, incluidos los fletes y las materias primas. Fitch pronostica un EBITDA de alrededor de USD 100 millones en 2023 y un nivel similar en 2024 basado en mayores volúmenes de cosecha y menores costos”, anotó.

Por su parte, el tercer factor está relacionado a las inversiones y Fitch Ratings espera que el gasto de capital alcance alrededor de US$ 37 millones y US$ 33 millones, respectivamente, en el cierre de 2023 y el cierre de 2024, sin ningún dividendo pagado en esos años. Además, tomó en cuenta la presencia de la Camposol en Perú.

Al respecto, recordó que la firma es la principal empresa agroindustrial en Perú, con una producción integrada verticalmente de paltas, arándanos y otros productos como mandarinas, mangos y uvas. Con ese portafolio, resaltó su posición en la tendencia mundial hacia el consumo de productos saludables y más convenientes.

Como quinto factor, consideró la exposición de Camposol a riesgos climáticos y de precios, como los fenómenos de El Niño y La Niña, y los conflictos geopolíticos que podrían causar problemas logísticos.

Sobre la perspectiva negativa, mencionó que la misma incorpora la dependencia de la empresa de una gran cantidad de deuda a corto plazo, mientras que el acceso al mercado global de deuda de capital es limitado. Asimismo, tomó en cuenta que su desempeño ha sido volátil debido a eventos climáticos como el fenómeno de El Niño, que debería persistir hasta principios de 2024.

Deuda y supuestos clave

Para Fitch Ratings, la liquidez de Camposol es débil debido al efectivo disponible de US$ 28 millones y una alta deuda a corto plazo. En detalle, indicó que la deuda se compone principalmente de líneas de capital de trabajo por US$ 183 millones para deuda a corto plazo en el segundo trimestre del 2023 y los pagarés no garantizados de la compañía por US$ 350 millones con vencimiento en 2027.

Sin embargo, recordó que la compañía tiene acceso a bancos para financiar y renovar líneas de crédito de capital de trabajo.

Entre los supuestos claves de la calificación, tomó en cuenta un Ebitda de alrededor de US$ 100 millones impactado positivamente por menores costos de transporte marítimo y mayores precios de los arándanos en 2023. Asimismo, previó un capex de alrededor de US$ 37 millones en 2023 y US$ 33 millones en 2024.

Además, esperó un apalancamiento neto de aproximadamente 6x en 2023 y menos de 5x en 2024.

Factores a favor y en contra

De cara a una próxima acción de alza de calificación, Fitch Ratings mencionó tres factores que podrían jugar a favor de Camposol individual o colectivamente. Entre ellos, la reducción de la deuda de corto plazo, un flujo de caja libre positivo fuerte y un apalancamiento neto por debajo de 3.5x de manera sostenida.

En contraste, cuatro condiciones podrían conducir a una baja de la calificación, como un apalancamiento neto superior a 4.5x para 2025 y en los siguientes años; una cobertura de Ebitda inferior a 2x y un escenario en el cual la empresa no puede refinanciar su deuda de corto plazo.

Asimismo, un flujo de caja libre negativo y liquidez débil también podría afectar la actual calificación en una siguiente revisión.

