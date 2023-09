¿Cuál fue el balance de las ventas de Camposol en este primer semestre?

Hemos tenido un primer semestre en el que nuestro EBITDA fue US$ 10.3 millones más que el año pasado, cerrando con US$ 33.6 millones. Además, tuvimos una venta como empresa de US$ 154 millones, impulsado principalmente por el arándano y la palta. Nuestra pérdida fue de US$ 22 millones en comparación a los US$ 45.8 millones del 2022.

Estas pérdidas están generando un ajuste de costos…

Básicamente enfocados en ahorros en áreas como tecnología, en la que hemos invertido de manera fuerte con proyectos en muchos países, logrando reducir aproximadamente 20% del gasto. También algunas reducciones en costos generales, apuntando a un 5% o 10%. Nosotros hemos tenido una reorganización en búsqueda de eficiencias, prescindiendo en cerca de 60 posiciones. No es algo que nos alegre, pero era necesario. No obstante, es importante aclarar que ello no impacta en la operatividad del negocio.

¿Cuánto se reducirá en costos?

Apuntamos al 15% de todo lo que es SG&A (selling general and administrative), que alude a los gastos de ventas y administración general de la empresa.

Bajo este escenario, ¿cuál es la proyección de crecimiento para este segundo semestre?

El segundo semestre viene afectado por la caída del volumen, principalmente del arándano, el cual, según Proarándanos, podría ser incluso un 40% menos que la campaña anterior. Ante esta situación, los precios también están elevados, pero afortunadamente el mercado está ofreciendo buenos valores y mitiga un poco los costos. También tenemos el efecto en el mango, cuya producción se viene diciendo que será la mitad o menos inclusive del año pasado.

¿Qué otros frutos se afectarán?

La uva también en el norte, en Piura; de acuerdo a las últimas proyecciones se muestra que hay muchas variedades que vienen con caída importante en volumen.

¿Estos menores volúmenes empujarán a la baja la facturación de la segunda parte del año?

En lo que se refiere a facturación, aún no podemos adelantarnos. No sabemos cómo se desempeñarán los precios, todavía es una incertidumbre. Lo que sí estamos viendo claramente son campañas de mango, blueberry o uva con costos incrementales por menores toneladas que se van a producir. Los precios de los arándanos, por ejemplo, en este momento están bastante buenos.

¿Hay planes para ingresar a nuevos cultivos?

A nivel de investigación hemos venido haciendo varias pruebas. Creo que potencialmente sí vamos a ingresar a nuevos cultivos. Hay dos bastante interesantes, pero es muy temprano para adelantar nombres e inversiones. Vamos a tener más claridad el siguiente año con foco en desembolsos, probablemente hacia el 2025.

¿Cuántas hectáreas tienen en Perú?

Tenemos cerca de 10,000 hectáreas productivas y no productivas, otro tanto igual.

¿Estos nuevos productos se cultivarían en las áreas aún disponibles?

Podría ser. Nosotros tenemos en Chavimochic algunas hectáreas que no están productivas y se espera que se ejecute la tercera etapa, pues con esa obra vamos a poder dar agua a las áreas y expandirnos en cultivos. El arándano, la palta y algunos otros cultivos funcionan bien en esa zona.

¿Pero también miran otros lugares con interés para crecer?

Queremos desarrollar cultivos en la sierra; tenemos que ubicar hectáreas nuevas porque nosotros no tenemos terrenos disponibles en esa zona, a modo de ir de la mano con algunos agricultores que quieran trabajar en un modelo cooperativo.

¿En qué parte de la sierra y cuáles son los cultivos por los que apostarán?

Esa es la parte que todavía no puedo comentar. En la sierra, en general, hay un potencial muy grande para los cultivos que estamos trabajando.

¿Cuál es la situación de los campos que tiene la empresa fuera del país?

Tenemos más de 5,000 hectáreas entre Uruguay, Chile, Colombia y México. En Uruguay hay cerca de 1,000 hectáreas de mandarinas tempranas que salen antes de la ventana peruana. En Chile, una plantación de cerezas que este año debería tener su primera producción. En Colombia, unas 2,000 hectáreas de palta aún pendientes de rendimiento, mientras que en México hay un pequeño proyecto de arándanos. Todos están aún en proceso de maduración.

¿Cuáles son las inversiones que alista Camposol?

No tenemos inversión en nuevos cultivos, considerando el desembolso de aproximadamente US$ 200 millones en los proyectos de Uruguay, Chile y México. Sin embargo, tenemos inversión para que nuestros cultivos sean más productivos. Estamos en un recambio varietal de blueberries a través de la siembra de hectáreas más productivas. Hemos reemplazado casi el 10% del área productiva de blueberries y en paltas estamos haciendo lo mismo.

¿Cuál fue el monto de la inversión?

Un poco más de US$ 20 millones en mejoras de campo, apuntando a sacar más kilos por hectárea e involucrando a un promedio de 2,000 hectáreas entre arándanos y paltas.

Claves

Mercados. Los principales destinos de exportación son Estados Unidos, Europa, China, entre otros.

Los principales destinos de exportación son Estados Unidos, Europa, China, entre otros. Presentaciones. Camposol exporta fruta fresca, y congelados de arándanos , paltas y mangos .

exporta fruta fresca, y congelados de , y . Participación. Dentro de la empresa, el arándano es el principal producto con un 60%. Le siguen la palta con 16% y la uva con 14%. Lo que resta se divide entre mandarinas y mangos.

Hoja de vida

Nombre: José Antonio Gómez-Bazán

Profesión: Ingeniero Industrial por la Universidad de Lima

Cargos anteriores: Chief Commercial Officer de Camposol y gerente de Proyectos Comerciales de Banca Corporativa del BCP

