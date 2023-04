El mercado de belleza y cuidado personal en el Perú continúa en ascenso. Según el estudio Beauty and Personal Care in Peru publicado por Statista, los ingresos del sector ascenderán a US$ 2,400 millones en 2023 y presentará una crecimiento anual de 7.48%, con un dinamismo que se proyecto al menos hasta el 2027.

En esa línea, la cadena chilena Pichara, con 86 tiendas en su país de origen y cuatro en Perú, cambiará su estrategia para captar una mayor participación de mercado, con una orientación a los consumidores de altos ingresos. Belén Pichara, directora de proyecto en Perú, comentó que, desde la apertura de su primera tienda en diciembre del 2017, la empresa ha continuado en su apuesta por el mercado peruano por su dinamismo e intención de compra de los consumidores. "Iniciamos nuestra operación con una inversión de US$ 4 millones en importación de productos de reconocidas marcas europeas y propias, en espacios comerciales de algunas tiendas Metro, en una alianza comercial con Cencosud", dijo. "Han sido años de aprendizajes en el posicionamiento de marca que nos han dejado un 'crecimiento flat' desde nuestra apertura. Esto se debe a que iniciamos la operación compitiendo en el segmento C, pero que no lo llegamos a capturar en su totalidad por el factor precio. Sin embargo, para este año hemos cambiado nuestra estrategia basada en incluir el segmento B, con la meta de crecer 6% en el 2023 y ganar el 5% del mercado. Actualmente, tenemos un ticket promedio de S/ 80″, declaró Pichara. Con miras a ello, la empresa prepara el lanzamiento de un módulo de ventas en el Mall del Sur para mayo y están en conversaciones para abrir nuevos puntos en el Real Plaza Salaverry, Plaza San Miguel y Jockey Plaza. "Considerando que más del 95% de nuestros ingresos provienen del canal físico, nuestra única manera de crecer es fortaleciendo las tiendas actuales y abriendo otras. Es un negocio que necesita mucha asesoría y contacto humano", puntualizó. LEA TAMBIÉN: Dueña de Placenta Life prepara 10 lanzamientos y potencia su planta en Chorrillos Planes en educación técnica Entre sus pilares de crecimiento para el mediano plazo, la empresa planea replicar los centros técnicos que operan en Chile, orientados a educar a clientes profesionales, como estilistas, cosmetólogos, entre otros perfiles. "Por medio de un staff de especialistas, les enseñamos distintas áreas de interés como el diseño de colecciones para sus peluquerías, administración y contabilidad para sus empresas", mencionó. "En una primera etapa, hemos iniciado con reuniones de relacionamiento con institutos de belleza peruanos, con la finalidad de acercar nuestras marcas para que nos conozcan. El siguiente paso es diseñar una propuesta educativa conjunta para sus alumnos y el público en general. Tenemos el objetivo de profesionalizar aún más la peluquería en el país", destacó Belén Pichara. LEA TAMBIÉN: Natura abre flagship y testea primera tienda "bimarca" con Avon de Latam en Perú ¿Qué productos de belleza prefieren las peruanas? La especialista mencionó que existen diferencias entre el perfil de las consumidoras chilenas y peruanas. "Con respecto a tratamientos de cabello, la chilena siempre busca productos de coloración para tonos rubios. En Perú, vemos que se prioriza el tratamiento del cabello, buscando nutrientes para ampliar su brillo. En cuanto a los tonos, las peruanas se encuentran interesadas por colores naturales, orientados al cubrimiento de canas", señaló Pichara. Con respecto al tratamiento de la piel, la vocera de la marca resaltó que en Perú existe un mayor conocimiento del tema. "Si bien en Chile es un rubro que va en auge, las peruanas están muy interesadas en cuidar su piel y están abiertas a probar productos de calidad y buenas referencias. Uno de los factores puede ser el clima, pero en general se ha desarrollado un interés en casi todas las mujeres", finalizó la ejecutiva.