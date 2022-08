Buenaventura presentó un considerable retroceso en sus resultados durante el segundo trimestre del año, destaca Intéligo SAB en su último informe sobre los resultados trimestrales de la minera. Se registró una pérdida neta de US$ 39.9 millones (vs. US$ 37.5 millones en el mismo período del 2021); mientras que su EBITDA fue negativo en US$ 19.1 millones (vs. US$ 68.5 millones en el 2T21). Estas cifras se explican principalmente por el menor volumen de producción, el retroceso en la cotización de metales y los mayores costos de producción.

Los ingresos de Buenaventura en el trimestre alcanzaron los US$ 150.1 millones (-37.7% a/a), como consecuencia de tres factores: el retroceso en la cotización de metales; la menor producción de plomo, zinc y plata, debido al cese de operaciones en Uchucchacua; y al cambio planificado en la secuencia del plan de mina de El Brocal, pasando de ser mina polimetálica a únicamente cobre. El volumen vendido de oro y cobre se incrementó en 53.4% a/a y 28.9% a/a, respectivamente. Durante el 2T22, la utilidad neta de Buenaventura retrocedió sustancialmente debido a los menores ingresos por ventas y al incremento de costos operativos en las minas Tambomayo, Coimolache y El Brocal. Asimismo, Buenaventura continuó con su estrategia de reducir los costos fijos en la unidad minera Uchucchacua para mejorar la eficiencia de la estructura de costos cuando se reinicie la operación en el 4T23. Buenaventura alcanzó un EBITDA, incluyendo asociadas, de US$ 51.6 millones (vs. US$ 180.9 millones en el 2T21), explicado por los menores resultados tanto en operaciones directas como en sus asociadas Cerro Verde (EBITDA: -32.9% a/a) y Coimolache (EBITDA: -69.5% a/a). El CapEx (inversión en capital físico) se incrementó en 42.1% a/a, alcanzando los US$ 30.4 MM, de los cuales el 36.2% fue destinado al proyecto San Gabriel (polimetálica) y el 20.7% al desarrollo de Yumpag (plata). Intéligo SAB estima que el retroceso en la cotización de los metales y la ausencia de Uchucchacua continúen impactando negativamente en los resultados de Buenaventura durante el próximo trimestre.