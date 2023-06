Compañía de Minas Buenaventura presentó al Senace un informe técnico en el que plantea incorporar a la Unidad Minera Julcani un nuevo circuito para el procesamiento de pirita y oro, que se integrará al proceso existente.

En el Cuarto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Unidad Minera Julcani, que la compañía presentó al Senace, se propone también reemplazar el sistema de recepción de mineral: cambiar las tolvas 1, 2 y 3 existentes, que son de madera y no se encuentran operativas, por una tolva metálica de 220 toneladas de mineral por día (TMD) de capacidad. Para todo ello, proyecta una inversión de unos US$ 2.7 millones.

Como se recuerda, en febrero de este año la Compañía de Minas Buenaventura reinició sus operaciones extractivas en Julcani, ante la disminución de las protestas y manifestaciones en el sur del país.

La Compañía de Minas Buenaventura había detenido sus actividades en la mina ubicada en la provincia de Angaraes, luego de que fuera asediada por un grupo de casi 300 personas que amenazaban la seguridad del personal. Como consecuencia de la paralización de sus operaciones, la minera perdió entre US$ 180,000 a US$ 200,000 por día, y sus 1,200 trabajadores dejaron de percibir remuneraciones, según señaló a Gestión el gerente general de la empresa, Leandro García.

La plata que produce esta unidad minera es exportada principalmente a mercados de Europa y a Japón, pero la suspensión de las actividades impidió que estos envíos se concretaran durante al menos 10 días de febrero pasado.

