Horas después de que el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, pidiera que se permita a los programas de préstamos de emergencia expirar, los inversionistas en bonos corporativos continuaban inundando a Carnival Corp. con más de US$ 11,000 millones en pedidos de deuda sin protección colateral.

Para algunos, era una señal de que los mercados de crédito no son tan frágiles después de todo. Después de que aproximadamente US$2 billones en préstamos ayudaran a las compañías estadounidenses a reforzar sus balances con efectivo para resistir la pandemia, los inversionistas se han vuelto cada vez más seguros de que los fracasos corporativos generalizados pronosticados por muchos a principios de este año se han evitado en gran medida. Por supuesto, la Fed ayudó a alimentar casi toda esa emisión de deuda, y la demanda de los inversionistas la respalda.

E incluso si la Reserva Federal devuelve el salvavidas inmediato de US$ 580,000 millones al Tesoro, los operadores están apostando a que a los mercados les irá bien, anticipando que el gobierno intervendrá nuevamente si surgen nuevas señales de estrés.

“La realidad es que si las cosas comienzan a volverse locas y los diferenciales comienzan a ampliarse, el secretario del Tesoro puede volver a autorizar a la Fed abrir las líneas nuevamente”, asegura Patrick Leary, estratega jefe de mercado de Incapital. “Es más una cosa de confianza para el mercado, dado que puede que no sea el mejor momento, con oleadas de virus y cierres, pero no es como si estas líneas se estuvieran utilizando para apoyar el funcionamiento del mercado”.

Carnival, un referente de las empresas más afectadas por la pandemia, recaudó casi US$ 9,000 millones emitiendo bonos y préstamos respaldados por sus barcos inactivos a principios de este año, algunos con cupones por encima del 10%. Esta semana, tomó prestado a una tasa de 7,625%, sin comprometer ningún activo. La oferta llegó justo después de un aumento de capital, uno de los muchos que el operador de cruceros ha desplegado para financiar su camino a través de la pandemia.

Los inversionistas hicieron pedidos superiores a US$ 11,000 millones sobre la venta de bonos de US$ 2,000 millones de esta semana, denominada tanto en dólares como en euros, según personas con conocimiento del acuerdo, que solicitaron no ser identificadas porque los detalles son privados. Representantes de JPMorgan Chase & Co, que lideró la venta de bonos, y Carnival, declinaron hacer comentarios.

“Es un fuerte indicador de que la liquidez sigue siendo abundante”, dijo Ben Emons, director gerente de macro estrategia global en Medley Global Advisors, antes de finalizar la venta. “Todavía no hay señales de que los mercados de capital se estén cerrando”.

Eso no significa que los inversionistas de crédito estuvieran satisfechos con las demandas de Mnuchin. Un indicador del riesgo crediticio de EE.UU. conocido como el índice de grado de inversión Markit CDX alcanzó su máximo desde el 28 de octubre el viernes temprano. Pero ese índice, que sube a medida que aumentan los temores de los inversionistas, se cotiza a aproximadamente un tercio del nivel que alcanzó en el pico de la agitación del mercado en marzo.

‘De vuelta a la normalidad’

El programa de compra de bonos corporativos de EE.UU. se había extendido anteriormente desde una fecha de finalización anterior del 30 de septiembre. Los participantes del mercado esperaban otra extensión dado el impacto económico de un reciente aumento en los casos de COVID-19 y siguen contando con el apoyo de la Fed.

El banco central quiere mantener sus líneas en funcionamiento, dado lo que llama el estado “aún tenso y vulnerable” de la economía. Algunos inversionistas ya están considerando la posibilidad de un nuevo secretario del Tesoro en la Administración de Biden para restablecer tales programas.

Pero mientras tanto, el mercado está listo para mantenerse en pie, asegura Matt Brill, director de crédito de grado de inversión de EE.UU. en Invesco Ltd. Las empresas han aprovechado las tasas récord para ajustar sus balances, y la Fed no estará lejos de su alcance, dijo.

“Necesitamos dejar el medicamento aquí, y este es un paso importante para que eso suceda”, dice Brill. “En algún momento tenemos que volver a la normalidad, lo que significa que la Fed no esté respaldando el mercado de bonos en el día a día”.