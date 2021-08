Bosques Amazónicos (BAM) -fundada hace 14 años- con la premisa de restaurar áreas afectadas por la deforestación, dio cuenta que al 30 de junio del 2021 cerró contratos de ventas por un total de 4′242,545 créditos de carbono (VCU) a un precio promedio de US$ 3.26, logrando un total de ventas netas por US$ 13.09 millones.

¿Qué es un bono de carbono? Las empresas, cabe precisar, tienen la opción de adquirir bonos o créditos de carbono en un mercado voluntario a través de proyectos -como lo que desarrolla BAM- que disminuyen la emisión de gases al ambiente, contribuyendo a reducir el efecto invernadero, que causa el calentamiento global.

BAM agregó que al segundo trimestre del año colocaron 2′327,000 bonos de carbono a través de su canal de distribuidores (58.11%); 1′733,733 créditos de carbono a sus clientes finales (35.66%) y 181,812 a través de plataformas (6.23%).

Cabe recordar que en julio del 2020, en entrevista con Gestión, el presidente de BAM, David Saettone, dijo que la demanda por bonos de carbono repuntó, especialmente por parte de empresas jóvenes. “La pandemia ha reducido las emisiones de CO2 y ahora muchas corporaciones están viendo una reactivación económica, pero bajo lineamientos más verdes”.

Entre sus principales clientes se encuentran empresa extranjeras como British Petroleoum y la aerolínea Qantas. También Natura, Latam, Grupo Sura, entre otras.

Con el programa de bonos, la firma apunta a subir su ritmo de reforestación a 1,000 hectáreas anualmente que equivalen a un millón de árboles sembrados por año .

-Plantones-

La firma dio cuenta que al segundo trimestre del año continúo desarrollando plantones de las más alta calidad en sus viveros a fin de abastecer su plan de siembra 2021.Así, respecto a la Marupa , indicó que sus plantones ya tienen tres meses desarrollándose.

Para lograr su óptimo crecimiento, el equipo técnico de BAM viene realizando actividades correspondientes tales como fertilización, estimulación de raíces, mantenimiento del sustrato en tubetes y labores culturales.

Añadió -además- que durante la primera quincena de julio ingresaron semillas de shihuahuaco a vivero para producción. A fin de albergar el nuevo lote de semillas, este trimestre se culminará con la ampliación de las instalaciones del vivero: se implementaron 9 camas de almácigo y se habilitó el aérea para rustificación de las plantas previo a la siembra.

BAM agregó -que en el segundo trimestre del 2021- se identificaron y delimitaron las nuevas unidades de manejo forestal en los predios Mirianita II y Mirianita lo que serán sembrados al final del 2021.

-Reforestación-

BAM precisó que entre abril y junio se continúo con los trabajos necesarios para al mantenimiento de las plantaciones, tanto de la campaña 2019-2020 como la del 2018-2010.

Se realizó trabajos de control fitosanitario para prevenir plagas; la fertilización o abonamiento de las plantaciones y las correspondientes podas, deshijes y raleos para asegurar el óptimo crecimiento de los árboles.

-Mejoramiento genético forestal-

Siguiendo el proceso de mejoramiento genético desarrollado en cooperación con el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), durante el segundo trimestre del año realizó la inducción de brotes en árboles plus; paso fundamental del programa de reproducción (clonación).

A la fecha, 96 árboles han sido inducidos bajo dos diferentes técnicas de reproducción, la de V invertida y la de semi anillado, logrando los resultados esperados, especialmente bajo la segunda técnica en mención.

De acuerdo a las investigaciones del equipo técnico forestal, se proyecta lograr hasta 3 brotes por árbol, y de cada brote hasta 3 estaquillas las que serán la base del proceso de reproducción esperado.

-Estados financieros-

Durante el segundo trimestre del año, el total de activos de la compañía alcanzó la suma de US$ 99.5 millones.

El activo corriente sumó US$ 5 millones, donde los componentes principales fueron cuentas por cobrar por US$ 3.2 millones, así como caja y bancos por US$ 1.1 millones, y 2′667,981 créditos de carbono contabilizados a un costo de US$ 90,919.

De estos, 833,333 VCUs se encuentran en garantía de British Petroleum, con lo que el saldo disponible para la venta es de 1′834,648 VCUs.

Por su parte, el activo no corriente sumó US$ 94.4 millones, compuesto principalmente por terrenos con un valor de US$ 31 millones y el activo biológico por US$ 53.8 millones.