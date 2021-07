El fondo estadounidense Blackstone llegó a un acuerdo para adquirir, por US$ 2,200 millones, un 9.9% del negocio de seguros y pensiones de jubilación de American International Group (AIG), informó la compañía.

La operación, que supone un importante paso en los esfuerzos de Blackstone por adentrarse en el sector asegurador, también implica que la empresa manejará inicialmente US$ 50,000 millones en activos, que en los próximos 6 años pasarán a convertirse en US$ 100,000 millones de este sector de AIG que cuenta con un total de US$ 200,000 millones en activos.

AIG, un conglomerado global de seguros, se prepara para convertir esta división de pensiones de jubilación en una empresa independiente, para que la matriz pueda centrarse en seguros de propiedades y de accidentes, algo que anunció el pasado mes de octubre, apuntó el Wall Street Journal.

La transacción catapultaría el valor del negocio de seguros de Blackstone a unos US$ 150,000 millones en activos para finales del 2021 después de otro acuerdo este año en el que compró la unidad de seguros de vida de Allstate Corp.

La adquisición de Blackstone se produce después de que Apollo Global Management, líder en el sector de seguros, anunciara en marzo la compra de una porción de su afiliada Athene Holding, mientras que KKR & Co adquirió en febrero la aseguradora Global Atlantic Financial Group.

Así, Blackstone se une a las iniciativas de los grandes fondos estadounidenses de adentrarse en la división de los seguros para manejar capital que se considera más permanente.