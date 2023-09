Un atributo que se destaca de TV360 by Bitel es su precio, de S/ 7.99 mensual (US$ 2.18), convirtiéndose en la opción más barata de la región y del Perú, tomando en cuenta que alternativas como Peacock y Paramount manejan precios base desde US$ 4.99 al mes, explicó su gerente de Valor Agregado y Gaming en Bitel, Roberto Morón.