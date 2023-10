El mercado peruano de comercio electrónico mueve más de US$ 12,100 millones, lo que representa alrededor del 6% de lo que registra Latinoamérica, según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece). Ello posiciona al país como el sexto mercado más grande de la región.

Con este crecimiento, también evolucionaron los pagos online. En el 2021, el método preferido era la tarjeta de crédito, mientras que, al cierre del 2022, la de débito repuntó y encabezó esta lista.

El comercio electrónico, a través de tarjetas (débito y crédito), movió más de US$ 8.1 mil millones. De este monto, US$ 4.6 mil millones se realizaron a través de débito, mientras que las compras con crédito ascendieron a US$ 3.4 mil millones, según datos del Observatorio E-commerce Perú 2023 elaborado por Capece.

En el caso de las billeteras digitales, que tenían un marketshare del 3% en los pagos por e-commerce en el 2019, crecieron de manera “explosiva” y ahora son el tercer medio de pago que más transacciona en el comercio electrónico, moviendo más de US$ 2.7 mil millones. En el estudio se consideraron solo pagos business to consumer (B2B) y no los pagos peer to peer (P2P) al cierre del 2022.

“En solo cuatros años, (las billeteras digitales) han trepado de manera rápida al tercer lugar y esto es por su practicidad. Creemos que tendrán mayor crecimiento debido a la interoperabilidad”, afirmó Helmut Cáceda, presidente de Capece.

Los cupones o boletos en efectivo, como PagoEfectivo, continúan creciendo. Este medio de pago movió US$ 803 millones en el 2022.

Crecimiento del ecosistema payments

El crecimiento del comercio electrónico también empuja el avance del ecosistema payments en el Perú. Evidencia de ello es que, en los últimos tres años, han iniciado operaciones en el país más de 25 proveedores de pago, tanto B2C como B2B, como pasarelas de pago, fintech y neobancos.

En este contexto, Capece organizó el foro “Perú en el Mapa Latam: Construyendo estándares para generar confianza en las Fintech”, que reunió al Banco Central de Reserva del Perú, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), el Ministerio de la Producción y más de 50 empresas fintech.

“Las empresas del sector han venido creciendo de forma constante en los últimos años, pero la industria fintech en el Perú todavía es incipiente en contraste con otros países de la región”, refirió Cádeda.





