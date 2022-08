La caída de los precios de las acciones estadounidenses castigó los resultados de Berkshire Hathaway Inc en el segundo trimestre, ya que la compañía dirigida por el multimillonario Warren Buffett registró una pérdida de US$ 43,800 millones.

Sin embargo, Berkshire registró mejores resultados operativos, ya que los mejores desempeños del reaseguro y el ferrocarril BNSF compensaron una pérdida de la aseguradora de automóviles Geico, donde la escasez de repuestos y los precios más altos de los vehículos impulsaron las pérdidas por reclamos de accidentes.

El aumento de las tasas de interés ayudó a las unidades de seguros de Berkshire a generar más dinero de las inversiones, mientras que el fortalecimiento del dólar impulsó las ganancias de las inversiones en deuda europea y japonesa de la compañía.

Los inversores observan de cerca de Berkshire debido a la reputación de Buffett y porque los resultados de sus docenas de unidades operativas en los sectores de seguros, fabricación ferroviaria, energía y comercio minorista a menudo reflejan tendencias económicas más amplias.

La pérdida neta de Berkshire fue igual a US$ 29.754 por acción de Clase A, y se compara con una ganancia neta de US$ 28,100 millones, o US$ 18.488 por acción de Clase A, un año antes.

Las ganancias operacionales trimestrales aumentaron un 39% a US$ 9,280 millones, o alrededor de 6.326 por acción de Clase A, desde US$ 6,690 millones, o US$ 4.424 por acción de Clase A, el año anterior.

Berkshire desaceleró las recompras de sus propias acciones, recomprando US$ 1,000 millones en el trimestre y US$ 4,200 millones en lo que va del año.

También compró más de US$ 6,100 millones en acciones, por debajo de los US$ 51,100 millones del primer trimestre, cuando adquirió participaciones importantes en las compañías petroleras Chevron Corp y Occidental Petroleum Corp.

Berkshire finalizó junio con US$ 105,400 millones en efectivo y equivalentes. Espera completar su adquisición de la compañía de seguros Alleghany Corp por US$ 11,600 millones en el cuarto trimestre.

Los resultados netos varían enormemente porque el conglomerado con sede en Omaha, Nebraska, debe informar las ganancias y pérdidas de inversión en sus tenencias de acciones, incluso si no compra ni vende nada. Eso resultó ser un lastre en el segundo trimestre, cuando Berkshire registró US$ 53,000 millones en pérdidas de inversiones y derivados.

Buffett insta a los inversores a ignorar las fluctuaciones y Berkshire ganará dinero si las acciones suben con el tiempo. En 2020, por ejemplo, Berkshire perdió casi US$ 50,000 millones en el primer trimestre cuando se afianzó la pandemia de COVID-19, pero ganó US$ 42,500 millones durante todo el año.