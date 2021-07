La empresa de Warren Buffett canceló la compra de un ducto de gas natural perteneciente a Dominion Energy debido a dudas de que la transacción sería aprobada por las autoridades regulatorias en Estados Unidos.

Berkshire Hathaway Inc. recibirá un reembolso de US$ 1,300 millones tras cancelar la compra de Questar Pipelines, que iba a incluir la adquisición de la deuda de Dominion por US$ 430 millones y que fue anunciada hace un año.

Dominion Energy anunció que seguirá intentando vender Questar y que aspira a encontrar un comprador para fines de año. Aclaró que la decisión de Berkshire Hathaway no afectará su situación financiera.

Aparte del pacto sobre Questar, Berkshire sí le compró a Dominion US$ 2,700 millones en envíos y almacenamiento de gas natural el año pasado, incluyendo más de 5,500 millas de ductos y unos 775,000 millones de pies cúbicos de almacenamiento.

Como parte de esa transacción Berkshire también compró US$ 5,300 millones en deudas de Dominion, con sede en Richmond, Virginia.

La decisión de suspender la venta del gasoducto reduce el valor de uno de los tratos más lucrativos de Berkshire del año pasado. En los últimos años, Berkshire ha tenido dificultades en conseguir buenas inversiones para los US$ 145,400 millones que tiene, por lo que ha invertido unos US$ 38,000 millones en sus propias acciones en lo que va de año.

Berkshire, con sede en Omaha, Nebraska, es dueña de más de 90 compañías como BNSF Railroad, aseguradoras como Geico, así como empresas de manufactura y ventas minoristas. Berkshire también tiene participación accionaria en Apple, Bank of America, Coca-Cola y otras firmas.