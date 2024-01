El director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, se acercó a algunos de los mayores inversionistas de First Quantum a finales del año pasado, según personas familiarizadas con la situación, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones eran privadas. No quedó inmediatamente claro si Barrick tuvo un nuevo acercamiento a First Quantum y no hay garantía de que haga una oferta formal.

Barrick ha estado buscando expandirse hacia el sector del cobre, y un acuerdo con First Quantum transformaría a la compañía en uno de los mayores productores del mundo. La minera canadiense quedó vulnerable después de que Panamá ordenara el cierre de su activo más grande y rentable, lo que creó una oportunidad potencial para Bristow, un experimentado ejecutivo de la industria con un historial de construcción y operación de minas en lugares desafiantes.

First Quantum subió hasta un 15% y se cotizaba con un alza del 9.4% a las 11:58 a.m. en Toronto.

Bristow ha estado siguiendo de cerca la situación desde que los problemas de First Quantum se intensificaron en octubre, dijo una de las personas. El director ejecutivo ha señalado que confía en que Barrick podrá resolver la situación en Panamá y también operar las minas de First Quantum en África, dijeron las personas.

El mayor accionista de First Quantum es Capital Group, con un 22% de participación, según datos recopilados por Bloomberg. La china Jiangxi Copper Co. posee el 18% y está entre aquellas a las que Barrick se ha acercado, indicaron las personas.

Los portavoces de Barrick no respondieron a solicitudes de comentarios. First Quantum se negó a hacer declaraciones, mientras que Jiangxi no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario habitual de oficina.

El colapso de las acciones de First Quantum

First Quantum ha estado durante mucho tiempo en el radar como un objetivo potencial para las mineras más grandes del mundo, en gran parte porque la mina Cobre Panamá de la compañía es una de las operaciones de cobre más grandes y nuevas. Todos los actores clave de la industria buscan expandir la producción del metal que es esencial para la descarbonización de la economía global.

Sin embargo, el proyecto de Panamá también ha demostrado ser la mayor vulnerabilidad de la empresa. Cobre Panamá se convirtió en el foco de protestas generalizadas después de que el Gobierno aprobara un nuevo contrato de operación de varias décadas y la empresa se viera obligada a parar la producción porque no pudo acceder a los suministros.

Posteriormente, la Corte Suprema de Panamá dictaminó que la ley que regía la licencia de operación no era válida, lo que llevó al presidente Laurentino Cortizo a ordenar el cierre de la mina.

El precio de las acciones de First Quantum se desplomó como resultado del revuelo y el año pasado perdió más del 60% de su valor. La empresa vale actualmente unos US$ 6,800 millones, mientras que Barrick tiene un valor de alrededor de US$ 30,000 millones.

Bristow ha estado intentando transformar a Barrick —que previamente fue la mayor minera de oro del mundo— en un importante productor de cobre. La compañía está construyendo una gran mina de cobre en Pakistán y anteriormente hizo un intento informal de adquirir First Quantum, el que fue rechazado, según informó Bloomberg en junio.

Bristow se hizo famoso construyendo minas en algunos de los lugares más desafiantes del mundo. Cuando trabajaba en Randgold Resources Ltd. construyó proyectos en Mali, Costa de Marfil y República Democrática del Congo, sorteando con éxito el malestar social y político. Cuando Barrick compró Randgold, Bristow fue nombrado director ejecutivo de la empresa combinada.

Una oferta de Barrick aumentaría la presión sobre la gerencia de First Quantum, mientras la empresa lucha por encontrar una solución al cierre repentino de su mayor generador de ganancias. La situación ha planteado dudas sobre el balance de la compañía, que tiene miles de millones de dólares de deuda que vence en los próximos años, y First Quantum ha dicho que este año publicará un plan que detalle cómo pretende arreglárselas sin la mina.

