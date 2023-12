Manifestantes asisten a un mitin para celebrar un fallo judicial contra First Quantum Minerals Ltd. durante el Día de la Independencia en la Ciudad de Panamá, Panamá, el martes 28 de noviembre de 2023.

El Gobierno de Panamá ordenó formalmente que First Quantum Minerals Ltd cierre todas las operaciones en su mina de cobre de US$ 10,000 millones en el país, según la unidad local de la compañía canadiense.

El Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá ordenó al productor de metales poner fin a las actividades de extracción, procesamiento, refinación, transporte, exportación y venta, dijo la compañía en un comunicado del viernes. La medida sigue a un fallo de la Corte Suprema que invalidó la ley que rige la licencia de operación de Cobre Panamá. LEA TAMBIÉN: Este es el impacto económico de 'perder' una mina de cobre en Panamá La gigantesca mina Cobre Panamá ha estado al centro de protestas generalizadas que estallaron por la decisión de aprobar un nuevo contrato operativo de varias décadas en octubre. El presidente, Laurentino Cortizo, inició planes para cerrar la mina en noviembre. First Quantum también está solicitando permiso al Ministerio de Trabajo de Panamá para el despido de más de 4,000 de los 7,000 empleados "por razones económicas justificadas". Algunos permanecerán en el sitio para "mantener la seguridad de las instalaciones y evitar pérdidas o daños ambientales dentro del área minera", dijo la empresa. Las acciones de la empresa con sede en Vancouver caían en Toronto, tocando su precio intradiario más bajo desde junio de 2020. LEA TAMBIÉN: Análisis: escasez de oferta impulsará el precio del cobre