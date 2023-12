Un nutrido grupo de manifestantes celebra un fallo judicial contra First Quantum Minerals Ltd. durante el Día de la Independencia en la Ciudad de Panamá, Panamá, el martes 28 de noviembre de 2023. El gobierno de Panamá dijo que cerrará una mina de cobre gigante propiedad de First Quantum Minerals. , lo que frena las esperanzas de que la empresa pueda llegar a un nuevo acuerdo para seguir operando. Fotógrafo: Walter Hurtado Lozano/Bloomberg