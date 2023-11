La decisión de Panamá de cerrar la gigantesca mina de cobre de la canadiense First Quantum Minerals Ltd ignora los derechos de los trabajadores y no considera los daños financieros, sociales y ambientales “catastróficos” que provocará su cierre, advirtió la minera.

En un comunicado publicado el miércoles, la compañía dijo que sigue abierta a un “diálogo constructivo y transparente” y que buscará aclaraciones sobre un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional su licencia minera.

Las acciones del productor canadiense de cobre cayeron 11% en Toronto hasta el precio más bajo desde julio de 2020 después de que el Gobierno de Panamá dijera que cerrará la mina. La decisión frustra las esperanzas de que la empresa pueda llegar a un nuevo acuerdo para mantener la instalación en funcionamiento.

La compañía dijo que la decisión judicial no toma en cuenta un “cierre planificado” que tomaría de cinco a 10 años y que un cierre prematuro de la planta de tratamiento de agua de Cobre Panamá podría dañar la calidad del agua.

“Para garantizar la protección ambiental frente a un cierre no planificado, se deben observar cronogramas y acciones similares en materia de consideraciones ambientales, económicas, laborales, sociales y legales”, dijo la compañía en el comunicado.

La decisión no considera “la ruptura de tratados internacionales de libre comercio ni el riesgo nocivo para Panamá como destino de inversión”, dijo la empresa.

First Quantum dijo que buscará aclaraciones sobre el fallo y “se reserva el derecho de proteger su inversión, priorizar la seguridad y el bienestar de sus empleados”.

El cierre de Cobre Panamá eliminaría con diferencia el mayor activo productor de First Quantum, que representa aproximadamente la mitad de la producción de cobre esperada por la compañía este año. La minera ya ha perdido más de la mitad de su valor de mercado desde que comenzaron las protestas el mes pasado.

Suspende contratos

First Quantum suspendió los contratos de 7,000 empleados en su principal mina de cobre en Panamá, según un memorando interno al personal visto por Reuters el miércoles.

El líder del sindicato que representa a los trabajadores de la mina Cobre Panamá, Michael Camacho, confirmó el contenido del documento.

La minera canadiense también dijo ayer que se reserva todos sus derechos legales para proteger su inversión en la mina de cobre en Panamá, donde la Corte Suprema fijó su postura el martes en un esperado fallo tras semanas de protestas de la población contra el contrato, que llevará al cierre de la mina Cobre Panamá.

En un comunicado, Cobre Panamá, operada por Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum, dijo que ha invertido US$ 10,000 millones en el país y que la decisión de la Corte “no considera el catastrófico daño financiero, social y ambiental que esto provocará”.

Tras el anuncio de la Corte, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo en un mensaje a la Nación que una vez que reciba oficialmente el fallo de la Corte se iniciará el proceso de transición “para un cierre ordenado y seguro de la mina”.