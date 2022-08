Bank of America Corp. dijo que las tasas en la región pueden permanecer altas por más tiempo de lo que esperan los mercados y que vale la pena mantener posiciones que se beneficien de un aumento en las tasas en países como México y Chile. Goldman Sachs Group Inc. dijo que los inversionistas deben ser selectivos al agregar posiciones recibidoras (que se benefician de una caída en las tasas) ya que el incremento de los precios no ha alcanzado su punto máximo.

Las apuestas de que las tasas van a caer se produjeron después de que Estados Unidos registrara una inflación bajo lo esperado que alimentó las esperanzas de que la Reserva Federal realizaría ajustes monetarios menos pronunciados. América Latina ha sido el destino más popular para este tipo de apuestas, ya que los bancos centrales de la región fueron unos de los primeros en comenzar a subir las tasas y pueden ser los primeros en considerar recortes, siendo Brasil el mejor ejemplo.

“Aunque creemos que la parte delantera de la curva está más o menos en línea con nuestras opiniones sobre el camino de la política monetaria, seguimos pensando que el mercado está descontando demasiados recortes, demasiado rápido”, escribieron esta semana los analistas de BofA Claudio Irigoyen y Christian González Rojas en una nota. “Por lo tanto, nuestra opinión es que la relación riesgo-recompensa del desvanecimiento de las oscilaciones expansivas del mercado es atractiva”.

Los swaps de tasas en las principales economías en desarrollo han tenido una tendencia a la baja desde finales de julio, cuando aumentaron los temores de una recesión mundial. Es lo opuesto al pensamiento predominante observado en la primera mitad del año, que se centró en las alzas de tasas debido a la inflación galopante.

Algunas de las mayores caídas en los swaps de tasas se observaron en América Latina, donde el ciclo de ajuste monetario se encuentra en una etapa más avanzada en muchos países. Los swaps de tasas DI de Brasil con vencimiento en enero del 2025 han bajado más de 180 puntos básicos desde que alcanzaron un máximo a fines del mes pasado.

En Chile, los swaps de tasas promedio Cámara han caído 70 puntos básicos desde un máximo de mediados de julio, mientras que los swaps de IBR con el mismo vencimiento de Colombia retrocedieron alrededor de 120 puntos básicos durante el mismo período. En México, los swaps de TIIE a dos años han descendido 65 puntos básicos en el último mes.

Aun así, la inflación en esos países se mantiene en máximos de varios años, muy por encima de la meta de los bancos centrales y solo ha comenzado a bajar en Brasil.

Para BofA, las variaciones recientes abren una oportunidad para pagar tasas en México, dado que es poco probable que ajuste su diferencial de tasas frente a las de Estados Unidos en el corto plazo; lo mismo ocurre en Chile, donde la inflación continúa acelerándose. En Colombia, el banco recomienda apostar por una curva más plana, ya que los mercados están anticipando los recortes.

Otros bancos, como Barclays y BBVA, también han advertido contra apuestas precipitadas por tasas mexicanas más bajas.

“La inflación debe alcanzar su punto máximo para que haya un repunte más sostenido y generalizado de las tasas locales de los mercados emergentes”, escribieron esta semana analistas de Goldman, entre ellos Kevin Daly y Tadas Gedminas.

“Si bien esperamos que la inflación en Latinoamérica y CEEMEA alcance su punto máximo en los próximos meses como resultado de los efectos base en los precios de la energía y los alimentos, es probable que se mantenga más alta durante más tiempo de lo que parecía probable anteriormente”.

Brasil parece ser la excepción, donde la mayoría está de acuerdo en que la caída de las tasas es justificable dada la orientación reciente del banco central. Después de aumentar las tasas en 11.75 puntos porcentuales desde principios del 2021, los banqueros centrales señalaron que el ciclo podría haber terminado y los operadores han estado reduciendo las apuestas a una última alza en setiembre.

“Países como Brasil y México, particularmente el primero, parecen estar más avanzados en el ciclo de aumento de tasas que los mercados emergentes en general”, dijo Todd Schubert, director de investigación de renta fija de Bank of Singapore.