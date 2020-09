Banco de Sabadell SA está explorando opciones estratégicas a medida que se acelera la consolidación nacional en España y otros mercados europeos, según personas familiarizadas con el tema.

La entidad, con sede en Alicante, España, ha estado trabajando con Goldman Sachs Group Inc. en los últimos meses, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque el asunto no es público. Las opciones incluyen una venta o fusión, la venta de activos o la compra de un competidor más pequeño, señalaron.

El grupo bancario español está buscando acuerdos que le permitan ahorrar costes y reducir la exposición a préstamos para pequeñas y medianas empresas, dijeron las personas. Las conversaciones también han abordado opciones para su negocio en el Reino Unido TSB Banking Group Plc, dijeron las personas.

No se ha tomado una decisión definitiva y Sabadell podría optar por no proceder con ningún acuerdo, señalaron.

Representantes de Sabadell y Goldman Sachs rehusaron hacer comentarios.

Las acciones de los bancos europeos subieron la semana pasada tras la noticia de una posible fusión de CaixaBank SA y Bankia SA en España, lo que impulsó las expectativas de más acuerdos en la región.

La fusión daría lugar al mayor banco de España por préstamos, activos y depósitos, según cálculos de Citigroup Inc. Tendría una cuota de mercado del 23% por activos, 26% por préstamos y 24% por depósitos.

El italiano Intesa Sanpaolo SA está adquiriendo el control de su rival nacional Unione di Banche Italiane SpA para crecer en el país y prepararse para desempeñar un papel más importante en la consolidación bancaria internacional. Los prestamistas europeos llevan años bajo presión para una consolidación.

Los bancos minoristas y corporativos en España, Italia, Alemania y otras partes de Europa han sufrido el impacto de tipos de interés persistentemente bajos y un exceso de oferta de bancos.

El líder ejecutivo de Deutsche Bank, Christian Sewing, dijo en una conferencia a principios de esta semana que la pandemia podría acelerar ese proceso. El Banco Central Europeo ha tratado de facilitar los acuerdos de la banca para ayudar al sector en dificultades.

El organismo dijo en julio que los bancos fusionados no se enfrentan automáticamente a mayores requisitos de capital y que las ganancias contables pueden usarse para ayudar a financiar fusiones siempre y cuando hagan que el banco sea más seguro.