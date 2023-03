Amparo Nalvarte García, CEO de la empresa, explicó a Gestión las razones detrás por las que se cambió el modelo de negocio, así como los nuevos objetivos del neobanco.

-¿Se cambió el modelo de negocio de B89?

Efectivamente, el 2022 se cambió el modelo de negocio. Iniciamos operaciones el 2021, con la tarjeta con crédito directamente, es decir, cualquier persona que entraba (a la web de) B89 pasaba por una evaluación de riesgo y obtenía una tarjeta de crédito. No obstante, el año pasado cambiamos este modelo y nos enfocamos en, tomando en cuenta que nuestro propósito era crear bienestar financiero sin fronteras, dar acceso a las personas que no tenían un producto de crédito ni historial crediticio a través de un programa que se llama “crea crédito”.

-¿A quién está dirigido?-

A personas que no tienen tarjetas ni crédito ni tampoco historial crediticio, que son las que pasan por este programa por seis meses. En estos seis meses, lo que hacemos (desde B89) es conocer su comportamiento y sus consumos. Lo que va acompañado de un programa de educación financiera. Al término de los seis meses, los evaluamos y se gradúan. Y ahí es cuando pasan al producto de crédito, como la tarjeta que conocíamos y ofrecíamos antes.

-¿Por qué se cambió el modelo de negocio?-

Una, es el negocio. Lo que se busca es que sea rentable para que sea autosostenible. En las tarjetas de crédito (el negocio) es que puedas cobrar y que la gente financie, pero si la gente no financia sus consumos, no hay ingresos por intereses, con lo cual tampoco no hay negocio (no es rentable). Lo segundo es que si das una línea de crédito por S/ 1,000 o S/ 5,000 a una persona, pero lo consumen todo y nunca te pagan, tampoco es negocio porque al final te quedas con un hueco en el balance.

-¿En qué se sustenta que el nuevo modelo de negocio va a funcionar?-

Con este grupo de “crea crédito” tenemos la hipótesis de que valoran más el producto y con el tema de la educación financiera son mejores pagadores. Y eso es cierto, ya que la tasa de default (no pagadores) con el equipo de “crea crédito” son muchísimo menor comparado con la de la banca tradicional.

-¿Cuánto más baja?-

El nuestro está en 3% cuando en la banca tradicional puede estar en 10%.

-¿Qué resultados han tenido?-

Hicimos una campaña bastante fuete entre setiembre y noviembre de 2022. Por lo que se llegó a 35,000 personas interesados en el producto. No hemos escalado mucho con el producto debido a que queremos demostrar, con un grupo, con una muestra interesante, que son buenos pagadores. Ya van cuatro meses y f altan unos meses más para cerrar la muestra y con ello ya levantamos información.

-¿Cuándo terminará la validación?-

A mitad de 2023. Con número concretos, estamos viendo toda la parte de financiamiento, para poder tener fondos y escalar de modelo.

-¿Cuál es el perfil de las participante de “crea crédito”?

Estamos hablando de jóvenes, que recién salen de la universidad y están en sus primeros trabajos. También están las personas independientes, que pueden tener RUC 10, que tienen liquidez pero no están en un trabajo estable. La edad promedio de los participantes oscila entre los 22 y 28 años.

-¿Qué es lo que quieren validar/probar?-

Que sobre todo son buenos pagadores . Eso es lo principal. Una vez validado el modelo se va a levantar capital de deuda para poder salir y colocar el producto en el mercado de manera masiva. Para mitad año abrimos una ronda.

