La empresa de fondos colectivos AutoPLAN ingresó al mercado de valores y la emisión de bonos corporativos por US$ 5 millones de dólares a un plazo de cinco años por una tasa de 8%. Además, se anunció una segunda emisión por US$ 10 millones los cuales podrían concretarse en el primer trimestre del 2021. De esta forma, se convirtió en la primera firma de fondos colectivos en realizar tal acción.

El gerente corporativo de Finanzas del Grupo Alese, Roger Ríos dijo a Gestión.pe que el programa de bonos sumará US$ 15 millones, pero que en la segunda emisión tienen la expectativa de obtener una mejor tasa. “Tenemos la expectativa de mejorar esa tasa de colocación porque la primera emisión ha sido la primera del mercado. Consideramos ahora que podríamos mejorar las próximas condiciones”, sostuvo.

El ejecutivo detalló que estos bonos se utilizarán íntegramente en AutoPLAN, que forma parte del Grupo Alese a fin de financiar su programa Plan 21, el cual permite a los asociados tener una adjudicación anticipada del vehículo que van a adquirir. Es decir, si ellos cumplen con pagar 21 cuotas de las 60 podrán llevarse el vehículo. “Las 39 cuotas restantes son las que deben financiarse y lo haremos a través de estos bonos”, explicó.

Actualmente, Plan 21 posee 15 grupos con 180 asociados cada uno, lo cual suma 2,700 clientes. Con esta inyección dinero la empresa espera poder triplicar esta cifra durante el 2021 y sumar 40 grupos o más. De esa manera, obtendrían 8,100 asociados. “Con el valor de certificado, cada uno de unos US$ 13,000 estamos hablando de que Plan 21 podría tener una cartera administrada total por US$ 105 millones”, detalla el ejecutivo.

Álvaro Chirinos, presidente del directorio de la compañía, precisó que Plan 21 fue lanzado al mercado en diciembre del 2019 y vienen colocando una media de dos grupos por mes. Por lo tanto, esperan tener entre 24 y 25 grupos, que con los 15 formados sumarán 40.

AutoPLAN con cinco años en el mercado peruano no solo maneja el programa Plan 21, para el cual se están emitiendo los fondos, también manejan un programa convencional a 60 meses el cual tiene también 180 asociados por grupo, pero con la diferencia que tiene 75 grupos.

“Dentro de la competencia en fondos colectivos, nuestros productos son los de menores plazos porque trabajamos hasta 60 meses. Tenemos tres programas administrados, dos son del plan regular y uno de adjudicación anticipada que es Plan 21, en el cual el cliente puede obtener su automóvil si paga sus 21 cuotas. En los programas regulares, la adjudicación se da vía sorteo, que son todos los meses o por remate. En los cuales los asociados tienen la oportunidad de adelantar o subastar un número de cuotas y poder así adjudicarse. Son modalidades distintas”, explicó.

AutoPLAN estima que el 2021 podrán totalizar 120 grupos con la inversión que realizarán en Plan 21 y continuando con sus planes tradicionales. Asimismo, calculan que están en capacidad de entregar 5,000 vehículos este año.

“Este año vamos a entregar unos 5,000 vehículos como fondo colectivo entre todos los programas. El valor de estos vehículos está estimado en US$ 75 millones. En cantidad de cartera, pasaremos de US$ 150 millones en el 2020 a administrar una cartera de US$ 300 millones en certificados. No todos los certificados están adjudicados, pero vamos a pasar a administrar esa cartera. Ello a nivel global”, sustentó Chirinos.

Expansión

Ríos señala que AutoPLAN posee 70 puntos de venta a nivel nacional y aumentarán esa cifra a 75 durante el primer trimestre de este año.

“Por lo general, estamos abriendo tres locales cada dos meses en Lima o provincias. Además, el año pasado hemos inaugurado nuestro primer local con puerta a calle de AutoPLAN con más de mil metros cuadrados de exhibición. Estamos evaluando la posibilidad de abrir dos o tres más depende de cómo vaya la situación”, comenta el directivo.

Añade que también abrirán unos diez puntos de venta en más centros comerciales y concesionarios a nivel nacional.