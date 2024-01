Auna, proveedor de servicios de atención médica fundado en Perú en 1989, presentó hoy una oferta pública inicial (IPO) en la Bolsa de Nueva York, en Estados Unidos. La compañía, que opera en tres países latinoamericanos, planea emitir acciones Clase A.

Si bien la empresa aún no ha revelado el tamaño previsto de la oferta ni cuánto pretende recaudar, analistas de Renaissance Capital estiman que la IPO podría recibir hasta US$ 200 millones. En la operación, Morgan Stanley, JP Morgan, BTG Pactual, Santander, Citigroup y HSBC coordinarán la oferta.

Los ingresos de la IPO se utilizarían para pagar deudas y otros fines corporativos generales, reportó Reuters.

La presencia regional de Auna

En el sector de servicios de salud en América Latina, Auna opera 15 hospitales con 2,301 camas en México, Colombia y Perú. Además, provee seguros médicos y dentales, así como tratamientos oncológicos y de otras especialidades.

La empresa es controlada por la firma peruana de capital privado Enfoca y es la principal firma de seguros de salud en Perú, con una participación de mercado del 29.3%, según el documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

En el 2022, Auna registró ingresos de alrededor de US$ 646.3 millones, con una pérdida neta de US$ 20.2 millones. A finales de septiembre de 2023, los pasivos de la empresa ascendían a US$ 1,510 millones.

