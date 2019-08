Memoria y almacenamiento: SK Hynix Inc., Samsung Electronics Co. y Micron Technology Inc. se encargan de las necesidades de almacenamiento de los dos fabricantes de teléfonos inteligentes. El dúo coreano tiene una ventaja significativa en los módulos de RAM. Ni Apple ni Huawei tienen la capacidad de producir sus propios chips de almacenamiento, aunque Huawei lanzó recientemente la Tarjeta de memoria Nano. Ventaja: ninguno.