La compañía minera Volcán presentó los resultados del tercer trimestre del 2020, en el cual da a conocer los avances de cada unidad minera.

De este modo, en cuanto a la extracción de mineral en la unidad Yauli (Junín), señaló que ésta disminuyó 23.9% respecto al mismo trimestre del año anterior, debido principalmente al menor aporte de las minas Carahuacra, San Cristóbal y Andaychagua, debido a la reformulación de los planes de minado y retrasos en las labores mineras como consecuencia de limitaciones originadas por la situación de emergencia a causa de la pandemia.

En línea con la menor extracción, en el tercer trimestre el tratamiento de mineral en las plantas concentradoras de Yauli disminuyó 24.4% respecto al tercer trimestre del año pasado.

Las inversiones operativas en Yauli sumaron US$ 15.6 millones, menores en 45.5% respecto a los US$ 28.7 millones del tercer trimestre del 2019, debido a la recuperación paulatina de las actividades después de la paralización de las operaciones y ciertas limitaciones para la ejecución de los proyectos relacionadas a la situación generada por la pandemia.

En términos acumulados (entre enero y setiembre), las inversiones operativas disminuyeron 48.7%, pasando de US$ 73.8 millones en el 2019 a US$ 37.8 millones en el 2020.

Respecto a la unidad minera Chungar (Pasco), el minera extraído aumentó 0.9% respecto al tercer trimestre del 2019. Sin embargo, el volumen del mineral tratado en el tercer trimestre del 2020 disminuyó 1.5% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Es importante resaltar un mayor aporte de la mina Animón en 2.8% y un menor aporte de la mina Islay en 24.2% respecto del tercer trimestre del 2019.

Las inversiones operativas disminuyeron 1.5%, pasando de US$ 12 millones en el tercer trimestre a US$ 11.9 millones en el tercer trimestre del 2020. En términos acumulados las inversiones operativas disminuyeron 40.8%, de US$ 37.0 millones en el 2019 a US$ 21.9 millones.

En cuanto a la unidad minera Alpamarca (Junín), el volumen de extracción de minera disminuyó 5.4%, comparado con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el volumen de mineral tratado se redujo solamente 0.4%, respecto al mismo trimestre del año anterior.

Las inversiones operativas aumentaron de US$ 0.3 millones en el tercer trimestre del 2019 a USD 1.5 MM en el tercer trimestre del 2020, lo cual se explica principalmente por una reclasificación de compra de equipos de mina efectuado en el tercer trimestre del año pasado.

En términos acumulados, las inversiones operativas disminuyeron de US$ 3.5 millones en el 2019 a USD 2.1 millones en el 2020.

Respecto a la producción de la unidad Cerro de Pasco, en el tercer trimestre del 2020 el volumen del mineral de stockpiles procesado aumentó 0.3%, comparado con el mismo periodo del año anterior, pasando de 577,000 toneladas métricas en el tercer trimestre del 2019 a 579,000 toneladas métricas en el tercer trimestre del 2020.

Sin embargo, en el tercer trimestre del 2020. la producción de finos de zinc, plomo y plata disminuyó 16.3%, 14.9% y 17.3%, respectivamente, comparada con el tercer trimestre del 2019, debido a las menores leyes de cabeza del mineral tratado.

En cuanto al volumen tratado en la Planta de Óxidos (Cerro de Pasco), ésta disminuyó 3.6%, pasando de 235,000 toneladas métricas en el tercer trimestre del 2019 a 226,000 toneladas métricas en el tercer trimestre del 2020.

La producción de onzas de plata y oro disminuyó en 11.7% y 56.8%, respectivamente, debido al menor tonelaje tratado y las menores leyes de cabeza del mineral tratado. En particular, la menor ley de oro se debe al menor procesamiento de mineral fresco de tajo. Se estima que a partir de noviembre de este año aumente el aporte de mineral fresco y por lo tanto mejore la ley de tratamiento de oro.

No llega al 100%

La compañía precisó que todas las unidades mineras se encuentran operando, manteniendo estrictos protocolos para proteger la salud de sus colaboradores frente a la pandemia del COVID-19.

Detalló que en el tercer trimestre del 2020 no se pudo alcanzar el 100% de la capacidad de producción de las operaciones debido a limitaciones de personal derivadas de la situación de emergencia nacional originada por la pandemia.

Agregó que durante los meses de julio y agosto hubo dificultad para completar los cuadros de personal ante el incremento de casos positivos de coronavirus en las ciudades de la sierra del Perú de donde proviene una parte importante sus colaboradores