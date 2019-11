Aramco, la petrolera saudí, inició hoy la suscripción de acciones en la opv para su salida a Bolsa, con una valoración de entre US$ 1.6 y US$ 1.7 billones (1.4 y 1.5 billones de euros). Todo con el objetivo de recaudar US$ 25,600 millones.

La compañía en un comunicado señaló que el precio de referencia inicial está en el rango de 30 a 32 riales (de US$ 8 a US$ 8.5) por acción.

Según el diario Expansión, la petrolera ofertará alrededor del 1.5 % de sus acciones en la mayor operación pública de venta de acciones (opv) de la historia, que serán comercializadas únicamente en la Tadawul, el mercado bursátil de Riad

Los particulares, únicamente saudíes por decisión de la compañía, podrán suscribir hasta un 0.5% de participaciones hasta el 28 de este mes, mientras que el periodo para suscriptores institucionales irá hasta el 4 de diciembre.

Al día siguiente se anunciará el precio final de las acciones y el excedente de opv , si corresponde, se anunciará antes del jueves 12 de diciembre de 2019. Después de ello, Aramco no emitirá más acciones durante seis meses.

Los datos han sido revelados en las últimas horas, tras semanas y hasta meses de incertidumbre sobre las condiciones en que serían ofertadas las acciones.

Las empresas saudíes de Samba Capital e Investment Management Company serán quienes administren la operación.

Del mismo modo, gigantes bancarios internacionales como Citibank, Credit Suisse, Santander y HSBC fueron seleccionados para ser parte del proceso de comercialización con inversores institucionales.

Arabia Saudí ha venido convocando varios foros y conferencias para lograr la opv sea un éxito y ha puesto mucho interés en los inversores institucionales.

La compañía indicó recientemente que de momento Tadawul es el único mercado en el que operará, y que la salida al mercado internacional tendrá que esperar.

Con información tomada de Expansión