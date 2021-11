La minera Apumayo no ha generado polución en la zona donde operada y no ha tenido ningún proceso administrativo sancionador por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por contaminación ambiental, según aseveró el gerente general de la compañía, Guillermo Shinno.

En entrevista con Exitosa, el ejecutivo mencionó que la empresa minera está dispuesta a reunirse con las comunidades de la zona donde operan (los distritos de Chaviña y Sancos, provincia de Lucanas, en la región Ayacucho) para explicar cómo se pueden beneficiar con la actividad minera.

También admitió que hay un problema alrededor de la unidad minera debido a que personas sí habrían presentado casos de perjuicio a la salud por productos manteriales orgánicos, aunque aclaró que ello demanda la intervención del Estado ya que Apumayo no es responsable de dicha situación.

“No digo que no hay problemas cerca de las mineras [donde radican]. Pero debemos entender que son zonas mineralizadas. Casi todos nuestros ríos del Perú pasan por zonas mineralizadas y tienen presencia de forma natural de muchos metales”, sostuvo.

Shinno señaló que las autoridades deben verificar si es que las unidades mineras que están vertiendo algún elemento a las aguas cumplen o no con los máximos permisibles.

“En el caso de nosotros, no hemos tenido ni tenemos un proceso sancionador con OEFA por contaminación ambiental. No tenemos nada que ver”, remarcó.

Por otro lado, el ejecutivo de Apumayo dijo que los municipios de la zona cuentan con los recursos para realizar obras en favor de las comunidades. Sin embargo, indicó que el gasto no se estaría ejecutando y luego se señala a las empresas privadas como responsables de que no haya desarrollo pese a la actividad minera.

“Es un problema donde los tres actores debemos intervenir. Pero lo que no nos pueden achacar, en el caso de nosotros, es que estamos contaminando, que no atendemos a nuestra población, cuando no es así. Trabajemos en una agenda conjunta con el Estado para ver de qué manera se puede solucionar estos problemas”, sostuvo.

En esa línea, Shinno comentó que la empresa minera viene dando los primeros pasos para hallar soluciones y que el Gobierno habría hechoo mejores interpretaciones de las normas para buscar una agenda común y poner fin a los conflictos.

El último viernes, la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, anunció que no habrá “ninguna ampliación más” para “la exploración y explotación” de cuatro operaciones mineras en el sur de Ayacucho, a donde acudió a conversar con comunidades en conflicto con las empresas Ares, Apumayo y Sami. El anuncio causó el rechazo de las empresas del sector minero.

