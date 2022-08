La compañía gastó solo US$ 33 millones en pagos relacionados con adquisiciones en su último año fiscal y US$ 169 millones en los primeros nueve meses del año en curso, según documentos regulatorios. Es una cifra muy inferior a los US$ 1,500 millones del año fiscal 2020.

Apple es famosa por evitar el tipo de adquisiciones populares que han atraído a sus pares de Silicon Valley. Pero la compañía ha pasado gran parte de su historia comprando startups prometedoras, algunas de las cuales formaron la base de funciones populares como Siri y Face ID. Apenas en febrero pasado, el director ejecutivo, Tim Cook, señaló que Apple había adquirido 100 empresas en los últimos seis años, más de una por mes en promedio.

Ese flujo de acuerdos se ha reducido de manera drástica. Apple solo realizó dos adquisiciones conocidas en el 2022: las startups con sede en el Reino Unido Credit Kudos y AI Music. La primera desarrolló tecnología para calcular puntajes de crédito, lo que probablemente ayudará a los esfuerzos de Apple para construir su propia infraestructura para productos financieros. La segunda utilizó inteligencia artificial para generar música a medida.

La única adquisición conocida de Apple en el 2021 fue la compra de Primephonic, un servicio de streaming de música clásica.

Estas cifras no tienen en cuenta el gasto en contenido para Apple TV+, incluidos los programas que se compraron y los acuerdos de distribución para la Major League Baseball y la Major League Soccer, pero contrastan con las grandes apuestas recientes realizadas por otros gigantes tecnológicos.

Microsoft Corp. acordó comprar Activision Blizzard Inc. en enero por unos US$ 69,000 millones. Google, de Alphabet Inc., comprará Mandiant Inc. por US$ 5,400 millones. Y, la semana pasada, Amazon.com Inc. acordó adquirir iRobot Corp., el fabricante de la aspiradora Roomba, por US$ 1,650 millones.

Por supuesto, Apple tiene mucho dinero para gastar si quiere unirse a la tendencia. Cerró el trimestre pasado con US$ 179,000 millones en efectivo y valores negociables, y podría actuar rápidamente si decide hacer algún acuerdo. Cook asistió a la conferencia Sun Valley del mes pasado en Idaho, un espacio popular para negociar megafusiones. Sin embargo, por ahora, la compañía ha optado por invertir en recompras de acciones y dividendos.

Apple declinó comentar sobre su estrategia de adquisición.