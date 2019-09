La decisión de Apple Inc de ofrecer un año gratis de televisión por “streaming” con cada nuevo dispositivo puede llevar al fabricante de iPhone a sacar a Netflix Inc de su sitial, pero eso no implica que logre mantener el liderazgo.

Según los planes que la compañía anunció el martes, cualquier comprador de un iPhone, Macbook, iPad o iPod Touch recibirá gratis el servicio de transmisión Apple TV+ y se le cobrarán US$ 5 al mes si decide mantenerlo al final del primer año.

Dado que Wall Street espera que Apple venda al menos 130 millones de iPhones sin contar a China en los próximos 12 meses, y que en el 2018 vendió más de 60 millones de Macbooks y iPads, TV+ debería superar fácilmente los casi 160 millones de suscriptores de Netflix.

Pero no hay seguridad sobre lo que pase más adelante. Apple vivirá la misma necesidad de tener una oferta innovadora para mantener a sus abonados que llevó a Netflix a invertir US$ 12,000 millones en nueva programación durante el 2018.

Si bien la compañía ha pasado meses reuniendo talentos de Hollywood y planificando contenido, analistas dicen que los US$ 2,000 millones que Apple considera gastar este año están lejos de garantizar el éxito que necesitaría para mantener a sus clientes, sin importar que TV+ tenga un costo menor.

"Creemos que es poco probable que un servicio con una lista de contenido relativamente liviano afecte la ventaja inicial, la escala, el contenido y el compromiso de clientes que ha logrado Netflix en 10 años", dijeron analistas de Credit Suisse.