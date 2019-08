Apple Inc. está ofreciendo a investigadores de seguridad cibernética hasta US$ 1 millón por detectar fallas en los iPhone, en momentos de creciente preocupación por los gobiernos que ingresan a los dispositivos móviles de disidentes, periodistas y defensores de los derechos humanos.

A diferencia de otras tecnológicas, Apple solamente ofrecía recompensas a investigadores invitados que intentaban encontrar fallas en sus teléfonos y copias de seguridad en la nube. Pero ahora se mostró dispuesta a desembolsar el mayor monto dado por una empresa para defenderse de los piratas informáticos.

En una conferencia de seguridad en Las Vegas, la compañía dijo que abriría el proceso a todos los investigadores, agregaría software para Mac y otros objetivos, y ofrecería una variedad de recompensas por los hallazgos más significativos.

El premio de US$ 1 millón se aplicaría solo a un acceso remoto al núcleo del iPhone sin ninguna acción del usuario del teléfono. La mayor recompensa anterior de Apple fue de US$ 200,000 por informes amigables de errores que luego se pueden solucionar con actualizaciones de software para que no queden expuestos a delincuentes o espías.

Apple está tomando otras medidas para facilitar la investigación, como la oferta de un teléfono modificado que tiene algunas medidas de seguridad desactivadas.

Varias empresas privadas, como el Grupo NSO de Israel, venden funciones de piratería a los gobiernos.