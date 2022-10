Apple avanzaba el viernes y se dirige a sumar más de US$ 152,000 millones en valor de mercado, después de que los ingresos y las ganancia del fabricante del iPhone superaran las estimaciones de los analistas.

Por el contrario, sus pares de megacapitalización Microsoft Corp., Alphabet Inc., Amazon.com Inc. y Meta Platforms Inc. experimentaron un desplome de sus acciones después de informar sus resultados esta semana, perdiendo US$ 477,000 millones en valor de mercado combinado en la sesión bursátil inmediatamente posterior a los resultados.

Los ingresos de Apple en el cuarto trimestre fiscal superaron levemente las expectativas en un momento en que la mayoría de las grandes empresas de tecnología enfrentan dificultades, lo que “muestra un resiliente modelo de negocio”, señaló el analista de Bloomberg Intelligence Anurag Rana .

Apple subió en sus resultados; Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta cayeron. Fuente: Bloomberg

Más temprano el viernes, Amazon llegó a retroceder un 12% para caer brevemente por debajo de US$ 1 billón en valor de mercado, luego de que la compañía de comercio electrónico y computación en la nube se uniera a Microsoft para anunciar débiles actualizaciones de su negocio en la nube, que son divisiones de rápido crecimiento para ambos gigantes tecnológicos.

En general, Apple resultó ser la excepción esta semana entre muchos informes de resultados decepcionantes de las empresas de tecnología, dijo Peter Garnry , responsable de estrategia de renta variable de Saxo Bank.

”El desempeño de Apple en el último año, que ha tenido una crisis del costo de vida, restricciones a las cadenas de suministro y mayores costos de insumos, ha sido fenomenal y los resultados de anoche confirman que Apple es una fortaleza que puede resistir el entorno volátil”, señaló.

