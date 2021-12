Apple Inc., cuyas acciones sirven como un referente en tiempo real de la percepción de riesgo hacia la pandemia, está cerca de alcanzar una capitalización de mercado de US$ 3 billones. Si los antecedentes sirven de referencia, esa marca podría indicar que se avecina una corrección técnica, tanto para la acción como para el mercado en general.

El gráfico más abajo muestra las acciones de Apple en una escala logarítmica, midiendo la aceleración del precio de las acciones durante los últimos cuatro años. También muestra la última vez que Apple alcanzó marcas de billones de dólares.

Cuando el fabricante de iPhone alcanzó US$ 1 billón en capitalización de mercado, le siguió una caída de varios meses de aproximadamente 40% en el precio de las acciones. En la marca de US$ 2 billones, la acción enfrentó un mercado bajista con una caída de 20% durante un período de semanas.

El efecto dominó en esos episodios fue más allá de Apple. Enormes avances en las acciones de grandes firmas de tecnología tienden a llevar al S&P 500 a máximos históricos; es posible que el índice de referencia establezca hoy su 70° cierre récord de este año. Pero esos catalizadores del mercado también pueden generar grandes liquidaciones.

El retroceso de Apple después de alcanzar la marca de US$ 1 billón contribuyó al mercado bajista en el otoño de 2018. También ayudó a impulsar el desastre tecnológico de setiembre del 2020, cuando el S&P 500 se desplomó en medio de una volatilidad relacionada con las elecciones.

Para que Apple logre la capitalización de mercado de US$ 3 billones, el precio de sus acciones debería alcanzar los US$ 182.86. El martes registraba un retroceso de menos del 1%, a alrededor de US$ 179. En medio de un volumen reducido, el mercado de valores ha registrado amplias ganancias esta semana, por lo que alcanzar la próxima marca de billones de dólares está al alcance.

Esto se produce pese al cierre de algunas tiendas de Apple en Nueva York, Los Ángeles, Washington y Londres ante la propagación de la variante ómicron. Apple adoptó una medida similar en el verano del 2020, antes de que hubiera una amplia disponibilidad de vacunas.

Dado que los productos de Apple son en gran parte artículos de lujo, dicha medida sirvió como indicador en tiempo real de la demanda de los consumidores y el tráfico peatonal en las tiendas.

Las acciones de Apple reaccionaron a estas medidas y el mercado en general lo consideró una referencia para la propagación del virus. Ahora los inversionistas vuelven a dejarse guiar por esta crucial acción.